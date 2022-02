Wallis beginnt mit der Digitalisierung von Baugesuchen

Der Kanton Wallis will die Einreichung, Verwaltung und Bearbeitung von Baugesuchen digitalisieren. Das Programm "eConstruction" wird jetzt in einer ersten Pilotphase in 5 Gemeinden rechtsgültig implementiert und anschliessend während eines Jahres getestet. Dem vorausgegangen sind laut Angaben des Kantons zahlreiche Benutzertests sowie eine Anpassung des Baugesetzes.

Einwohnerinnen und Einwohner von Termen, Ausserberg, Lens, Martigny und Troistorrents sowie Architektinnen und Architekten können ihre Baugesuche für diese Gemeinden ab sofort online einreichen und den Stand der Projekte bis zu deren Abschluss digital mitverfolgen. Gemeinden und weitere involvierte Dienststellen würden auf einer einzigen Plattform Zugriff auf alle nötigen Informationen erhalten, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

"Eine zweite Pilotphase befindet sich derzeit in Planung. An dieser werden sich die Gemeinden Nendaz, Monthey, Visp und Zermatt beteiligen." Die Ausweitung des Programms auf alle Gemeinden solle ab 2023 erfolgen, heisst es weiter. Bis es so weit sei, werden die Dienststellen des Kantons und die unterschiedlichen Stellen, die eine "Vormeinung" zu einem Baugesuch abgeben müssen, parallel auf dem neuen und alten System arbeiten.