Wallis: Streit um Gemeindesoftware-Vergabe schwelt seit Jahren

Im Jahr 2017 vergaben die grossen Walliser Gemeinden Brig-Glis und Naters nach einer öffentlichen Ausschreibung den Auftrag zur Erneuerung ihrer Gemeindesoftware an das mittlerweile von der Post übernommene Unternehmen Dialog-Verwaltungs-Data. Dies, obwohl der vormalige Lieferant Ruf Informatik, der 2019 von Axians aufgekauft wurde , eine deutlich günstigere Offerte gemacht hatte. Wie der 'Walliser Bote' in einem ausführlichen Artikel schreibt, wurde Ruf damals ein Verfahrensfehler vorgeworfen und der Auftrag deshalb an Dialog vergeben.