Wann verlieben wir uns in KI?

Der Google-Chef wurde an einer Pressekonferenz von Journalisten auf den Film "Her" angesprochen, in dem sich der Protagonist in eine KI-Software verliebt. Man verfüge über eine leistungsstarke Technologie und einige Leute werden wohl mit der Zeit eine "tiefe Beziehung zu KI-Assistenten" entwickeln, so der Google-Chef laut der deutschen Presseagentur 'DPA'.