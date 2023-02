Warren Buffett verabschiedet sich von TSMC

Erst vor wenigen Monaten holte sich Investor Warren Buffett mit seiner Beteiligungsholding Berkshire Hathaway rund 60 Millionen TSMC-Papiere und investierte dafür 4,1 Milliarden Dollar. Nun hat er sein Engagement beim taiwanischen Chiphersteller fast gänzlich aufgelöst.

Berkshire Hathaway reduzierte seinen Bestand an Hinterlegungsscheinen von TSMC im letzten Quartal um rund 86%, wie aus einem Zulassungsantrag hervorgeht. Das sorgt am Markt für Verunsicherung: Die TSMC-Hinterlegungsscheine fielen in den USA nach Geschäftsschluss um 4%. In Taiwan waren die TSMC-Aktien um 3,3% im Minus.

"Es ist überraschend, dass Berkshire seine Beteiligung in nur einem Quartal so stark reduziert hat, was sich von ihrer bisherigen Praxis der langfristigen Investments und weiteren Aufstockung von Aktien unterscheidet", erklärte Toni Huang, Vice President bei Taishin Securities Investment Advisory Co. gegenüber 'Bloomberg'

Nachdem die Regierung Biden neue Beschränkungen für den Zugang Chinas zu wichtigen Technologien eingeführt hatte, hat TSMC sein Investitionsziel für 2022 um 10% auf etwa 36 Milliarden Dollar gesenkt. Die Chipindustrie leidet seit einiger Zeit an Lieferunterbrechungen und einem Nachfrageeinbruch angesichts der steigenden Inflation.

Apple-Investitionen bleiben beständig

Der Grossinvestor Buffet löst zudem 91,4% seiner Anteile an US Bancorp auf und schrumpfte seinen Anteil an BNY Mellon um rund 60%. Beide Kürzungen beliefen sich zu aktuellen Preisen auf fast 5,5 Milliarden US-Dollar. Zudem reduzierte Buffett seine Beteiligung an Activision Blizzard um 12% auf 4 Milliarden Dollar.

Nur Apple gehört zu den wenigen Neuzugängen von Berkshire. Die Holding-Gesellschaft kaufte weitere 20,8 Millionen Aktien des Tech-Giganten im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar und erhöhte damit ihren Anteil auf 5,8 %, heisst es.