Warum dieses Webinar für Verwaltungen Pflicht ist

Praxis statt Papiertiger: So gelingt der nächste Schritt in der digitalen Verwaltung

Die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist kein neues Thema. Doch die konkrete Umsetzung stellt viele Organisationen weiterhin vor Herausforderungen: Dokumente und E-Mail-Signaturen werden manuell erstellt und Standards uneinheitlich umgesetzt. Das kostet Ressourcen und erzeugt Fehler.

Die gute Nachricht: Es geht deutlich einfacher, effizienter und sicherer. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen wir am 16. September 2025 gemeinsam mit unseren Partnern CMI und DeepSign im kostenfreien Webinar . Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und melden Sie sich an. Es geht deutlich einfacher, effizienter und sicherer.Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und melden Sie sich an.

primedocs bringt Ihre Verwaltung in Bestform

primedocs steigert die Produktivität in Gemeinden, Städten und kantonalen Verwaltungen:

Mehr Effizienz - weniger Kosten: Bescheide, Protokolle oder Serienbriefe entstehen automatisiert - ohne manuelles Formatieren, aber dafür mit vielen cleveren Funktionen, welche die Arbeit noch leichter machen.

Bescheide, Protokolle oder Serienbriefe entstehen automatisiert - ohne manuelles Formatieren, aber dafür mit vielen cleveren Funktionen, welche die Arbeit noch leichter machen. Rechtssichere Inhalte: Freigegebene und zentral verwaltete Textbausteine sichern Einheitlichkeit und reduzieren Fehler.

Freigegebene und zentral verwaltete Textbausteine sichern Einheitlichkeit und reduzieren Fehler. 100 % Corporate Design: Alle Microsoft-365-Dokumente entsprechen automatisch dem korrekten Corporate Design Ihrer Verwaltung.

Alle Microsoft-365-Dokumente entsprechen automatisch dem korrekten Corporate Design Ihrer Verwaltung. Nahtlos verbunden: primedocs übernimmt Daten aus Drittsystemen (z.B. CMI oder DeepSign) für durchgängige Prozesse.

primedocs übernimmt Daten aus Drittsystemen (z.B. CMI oder DeepSign) für durchgängige Prozesse. Direkt in Microsoft 365: primedocs ist nahtlos in Microsoft 365 integriert, sodass keine Arbeitsumstellung der Verwaltungs-Mitarbeitenden notwendig ist.

primedocs ist nahtlos in Microsoft 365 integriert, sodass keine Arbeitsumstellung der Verwaltungs-Mitarbeitenden notwendig ist. Ihre Daten unter Kontrolle: Inhalte bleiben in der lokalen User-Umgebung Umgebung.

Mit primedocs legen Verwaltungen den Grundstein für effiziente, einheitliche und sichere Dokumentenerstellung. Und das Potenzial wächst noch weiter, durch leistungsstarke Schnittstellen, die Prozesse nahtlos verbinden und medienbruchfrei machen.

Automatisierte Dokumentenerstellung direkt aus CMI

Mit der Schnittstelle zwischen primedocs und der CMI-Lösungsplattform erstellen Verwaltungen Dokumente direkt aus ihrer gewohnten Umgebung. Dabei werden:

Stammdaten (z. B. Adressen, Laufnummern) automatisch übernommen

Vorlagen automatisch im korrekten Corporate Design verwendet

Dokumente standardisiert und rechtssicher erstellt

Das reduziert Fehlerquellen, spart Zeit und sorgt für klare Nachvollziehbarkeit

Elektronisch unterzeichnen - ohne Medienbruch

Mit der nahtlosen DeepSign-Integration in primedocs lassen sich Dokumente direkt im Bearbeitungsprozess elektronisch signieren - einfach, rechtsgültig und ohne Medienbruch:

Unterstützung aller Signaturstandards (EES, FES, QES)

Integration in bestehende Workflows

Ideal für Genehmigungsprozesse, Bescheide oder Verträge

PrimeSoft: Erfahrener Partner für moderne Template-Management-Lösungen im öffentlichen Sektor

Erweiterte Geschäftsleitung von PrimeSoft: Michael Sieber (CSO & CMO), Jennifer Weibel (Head of Finance and HR), Martin Vogt (CEO), David Flury (Head of Engineering), Rebekka Haas (Head of Services)