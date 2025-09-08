Warum dieses Webinar für Verwaltungen Pflicht ist

Entdecken Sie, wie moderne Verwaltungen mit primedocs ihre Microsoft 365-Dokumente hocheffizient, einheitlich und professionell erstellen. Im Webinar am 16. September erwarten Sie praxisnahe Einblicke, Live-Demos und konkrete Lösungen.
Praxis statt Papiertiger: So gelingt der nächste Schritt in der digitalen Verwaltung
Die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist kein neues Thema. Doch die konkrete Umsetzung stellt viele Organisationen weiterhin vor Herausforderungen: Dokumente und E-Mail-Signaturen werden manuell erstellt und Standards uneinheitlich umgesetzt. Das kostet Ressourcen und erzeugt Fehler.
Die gute Nachricht: Es geht deutlich einfacher, effizienter und sicherer. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen wir am 16. September 2025 gemeinsam mit unseren Partnern CMI und DeepSign im kostenfreien Webinar. Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und melden Sie sich an.
primedocs bringt Ihre Verwaltung in Bestform
primedocs steigert die Produktivität in Gemeinden, Städten und kantonalen Verwaltungen:
Mehr Effizienz - weniger Kosten: Bescheide, Protokolle oder Serienbriefe entstehen automatisiert - ohne manuelles Formatieren, aber dafür mit vielen cleveren Funktionen, welche die Arbeit noch leichter machen.
Rechtssichere Inhalte: Freigegebene und zentral verwaltete Textbausteine sichern Einheitlichkeit und reduzieren Fehler.
100 % Corporate Design: Alle Microsoft-365-Dokumente entsprechen automatisch dem korrekten Corporate Design Ihrer Verwaltung.
Nahtlos verbunden: primedocs übernimmt Daten aus Drittsystemen (z.B. CMI oder DeepSign) für durchgängige Prozesse.
Direkt in Microsoft 365: primedocs ist nahtlos in Microsoft 365 integriert, sodass keine Arbeitsumstellung der Verwaltungs-Mitarbeitenden notwendig ist.
Ihre Daten unter Kontrolle: Inhalte bleiben in der lokalen User-Umgebung Umgebung.
Mit primedocs legen Verwaltungen den Grundstein für effiziente, einheitliche und sichere Dokumentenerstellung.
Und das Potenzial wächst noch weiter, durch leistungsstarke Schnittstellen, die Prozesse nahtlos verbinden und medienbruchfrei machen.
Automatisierte Dokumentenerstellung direkt aus CMI
Mit der Schnittstelle zwischen primedocs und der CMI-Lösungsplattform erstellen Verwaltungen Dokumente direkt aus ihrer gewohnten Umgebung. Dabei werden:
Stammdaten (z. B. Adressen, Laufnummern) automatisch übernommen
Vorlagen automatisch im korrekten Corporate Design verwendet
Dokumente standardisiert und rechtssicher erstellt
Das reduziert Fehlerquellen, spart Zeit und sorgt für klare Nachvollziehbarkeit
Elektronisch unterzeichnen - ohne Medienbruch
Mit der nahtlosen DeepSign-Integration in primedocs lassen sich Dokumente direkt im Bearbeitungsprozess elektronisch signieren - einfach, rechtsgültig und ohne Medienbruch:
Unterstützung aller Signaturstandards (EES, FES, QES)
Integration in bestehende Workflows
Ideal für Genehmigungsprozesse, Bescheide oder Verträge
PrimeSoft: Erfahrener Partner für moderne Template-Management-Lösungen im öffentlichen Sektor
PrimeSoft, das Unternehmen hinter der innovativen Vorlagen-Software primedocs, bietet fundierte Expertise und jahrelange Erfahrung in der Optimierung von Dokumentenprozessen. Im öffentlichen Sektor setzen zahlreiche Kunden auf PrimeSoft-Lösungen, um eine efziente, kostensparende und Corporate Designkonforme Dokumentenerstellung zu gewährleisten. So vertrauen unter anderem der Kanton Zürich, der Kanton Bern oder die Stadt Rorschach auf die leistungsstarken PrimeSoft Vorlagen-Software-Lösungen.
Erweiterte Geschäftsleitung von PrimeSoft: Michael Sieber (CSO & CMO), Jennifer Weibel (Head of Finance and HR), Martin Vogt (CEO), David Flury (Head of Engineering), Rebekka Haas (Head of Services)
Jetzt anmelden: Webinar am 16. September 2025
Am 16. September 2025 zeigen wir gemeinsam mit unseren Partnern CMI und DeepSign, wie sich moderne Dokumentenprozesse nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen.
Das kostenlose Webinar richtet sich an Verantwortliche in der öffentlichen Verwaltung sowie alle, die ihre Dokumentenprozesse auf das nächste Level heben möchten.
Weitere Informationen zum Inhalt und den Referenten finden Sie im Webinar-Beitrag im entsprechenden News-Beitrag.