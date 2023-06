Was junge Schweizer Fachkräfte wollen

Der Fachkräftemangel in der Schweiz dürfte sich auch in Zukunft noch zuspitzen. Gerade die Generationen der Millennials (1983–1994) und der GenZ (1995–2004) definieren sich hierzulande immer seltener über ihre Arbeit. Dies zeigt eine Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte. Gemäss dieser empfindet nur rund ein Viertel aller Befragten aus der GenZ und ein Drittel der Millennials ihre Arbeit als identitätsstiftend.

Dies führt dazu, dass fast die Hälfte der GenZ und gut ein Fünftel der Millennials in den nächsten 2 Jahren einen Jobwechsel in Betracht ziehen. Neben der fehlenden Sinnhaftigkeit zählt auch ein zu niedriger Lohn zu den Gründen. Diese Tatsachen verlangen von den Arbeitgebern ein grundlegendes Umdenken, denn bereits heute machen diese beiden Generationen die Hälfte aller Arbeitskräfte in der Schweiz aus.

Hobbys sind wichtiger als die Arbeit. Grafik: Deloitte

Es gelte, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was junge Menschen mit ihrer Arbeit für den eigenen Betrieb und die Gesellschaft leisten, sagte Matthias Thalmann, Leiter Human Capital Consulting von Deloitte Schweiz, in einer Mitteilung zur Studie. Dazu würden aber auch noch weitere Aspekte wie die Gestaltung der Arbeit, die Flexibilität, der Arbeitsort und die Arbeitszeit eine wichtige Rolle spielen.

Flexible Arbeitsmodelle werden immer wichtiger

Einmal eingeführt, wird gerade Homeoffice immer mehr zum Standard. Während bei der Wiedereinführung einer Büropflicht zwar rund 40% zuerst das Gespräch mit der Führungsperson suchen würden, würden sich aber auch gleich viele mit der Stellensuche befassen. Lediglich eine Minderheit würde den Wechsel einfach so akzeptieren.

Für Unternehmen sei es wichtig, auf diese Bedürfnisse zu reagieren, heisst es in der Studie. Flexibilität werde immer wichtiger für eine gesunde Work-Life-Balance. Als mögliche Ansätze werden zudem verkürzte Wochenarbeitszeiten, flexible Arbeitsbedingungen und Teilzeitstellen bis hin zu Einschränkungen des E-Mail-Verkehrs ausserhalb der Arbeitszeit genannt.

Verglichen mit anderen europäischen Ländern sei zudem auffallend, dass junge Schweizer Arbeitnehmende insgesamt anspruchsvoller seien. Gerade der Wunsch nach einem Sabbatical würde ihre privilegierte finanzielle Situation und die guten Berufsaussichten widerspiegeln. Gleichaltrige im übrigen Europa würden sich eine solche Pause kaum leisten können.

Neben einer guten Work-Life-Balance und dem Gehalt sind weiter auch die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bei der Wahl des Arbeitgebers sehr wichtig. Über ein Drittel der Befragten zeigt sich derzeit nicht damit zufrieden. Doch auch dies scheint in der Schweiz ein grösseres Problem zu sein, die entsprechende Zahl in der EU liegt um sechs Prozentpunkte niedriger.