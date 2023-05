Was Schweizerinnen und Schweizer gerne online erledigen würden

Laut einer aktuellen Umfrage findet es eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung heutzutage lästig, wenn sie gewisse Prozesse im Umgang mit Behörden und auch Unternehmen nicht online erledigen können. 85% der befragten Personen gaben an, dass sie das Einreichen der Steuererklärung als aufwändig empfinden. Ein Ausweisdokument zu beantragen oder eine Versicherung abzuschliessen, wird von drei Vierteln der Befragten als aufwändig bezeichnet.

Am häufigsten stört die Befragten bei nicht-digitalen Vorgängen die Zeit, die sie dafür aufbringen müssen. 64% geben an, dass sie beschränkte Öffnungszeiten als störend empfinden, 48% sind von langen Bearbeitungszeiten und 45% von Wartezeiten auf einen Termin genervt, 43% wegen der notwendigen Anreise an den jeweiligen Ort.

In der Umfrage ging es auch darum, welche Vorgänge man lieber online erledigen würde. Einen Pass oder eine ID beantragen schwang dabei mit 72% obenaus. Es folgten das Anmelden eines Fahrzeugs (60%), das Melden des Wohnorts (57%), die Einreichung der Steuererklärung (55%), die Eröffnung eines Bankkontos (52%) und das Abschliessen einer Versicherung (44%).

Für alle diese Vorgänge braucht es automatisierte digitale Identifizierungsverfahren, wenn sie online erledigt werden sollen. Aber erst etwas mehr als die Hälfte der Befragten ist bereits mit solchen Verfahren vertraut, und erst 44% haben sie bereits einmal benutzt.

Die Umfrage wurde von Intrum konzipiert und von Splendid Research, einem Marktforschungsinstitut mit Hauptsitz in Hamburg, durchgeführt. Die Befragung fand zwischen dem 24. und 30. März 2023 statt. Teilgenommen haben 404 Personen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben und über 18 Jahre alt sind.