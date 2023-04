Wassermanipulation in Florida: Es waren doch keine Hacker

Der Sheriff des Bezirks Pinellas, Bob Gualtieri, erklärte damals, der oder die Täter hätten sich Zutritt zum Industry Control System verschafft und das Wasser chemisch manipuliert, indem sie den Anteil von Natriumhydroxid mehr als verhundertfachten. Mitarbeiter der Anlage in Oldsmar hätten die "potenziell gefährliche" Änderung aber sofort bemerkt und rückgängig gemacht.

Die Hacker hätten die Fernwartungssoftware Teamviewer genutzt, um auf das System zuzugreifen. Das FBI warnte in der Folge die Verantwortlichen kritischer Infrastruktur vor einem laxen Umgang mit Cybersecurity. Die Betreiber der Einrichtung in Oldsmar hätten Windows 7 im Einsatz gehabt, schlechte Passwörter genutzt und seien über Teamviewer leicht angreifbar gewesen. Der Fall wurde auch später regelmässig als Warnbeispiel zitiert.

Doch jetzt zeigt eine Untersuchung eben dieses FBI, dass wohl keine Hacker am Werk waren. In einer Erklärung gegenüber 'Cyberscoop' sagte die Behörde, dass "das FBI im Laufe der Ermittlungen nicht bestätigen konnte, dass dieser Vorfall durch ein gezieltes Cyber-Eindringen ausgelöst wurde".

Die Untersuchung wurde eigentlich schon länger abgeschlossen, das Resultat gelangte aber bis anhin nicht an die Öffentlichkeit. Kürzlich nahm dann der ehemalige Stadtdirektor von Oldsmar, Al Braithwaite, an einer Veranstaltung darauf Bezug. Er sagte, es habe sich um ein "Nicht-Ereignis" gehandelt, "das in 2 Minuten erledigt war". Schuld am Vorfall sei ein Mitarbeiterfehler gewesen. "Das FBI kam zu dem Schluss, dass es nichts gab, keine Beweise für einen Zugriff von aussen, und dass wahrscheinlich derselbe Angestellte, der angeblich ein Held war, weil er den Vorfall entdeckt hatte, in Wirklichkeit auf seiner Tastatur herumhaute", so Braithwaite laut 'GCN'.