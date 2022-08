Wasserverbrauch eines Microsoft-Rechenzentrums empört Holland

Die Empörung schwingt mit im Titel des 'Noordhollands Dagblad' : Ein Rechenzentrum von Microsoft in der Region Kroon in Holland hat im vergangenen Jahr 84 Millionen Liter Trinkwasser "geschlürft". Laut der Zeitung habe Microsoft eigentlich zugesichert, dass das RZ nicht mehr als 12 bis 20 Millionen Liter, 12’000 bis 20’000 Kubikmeter pro Jahr, an Wasser verbrauche.