Wavestone übernimmt Q-Perior

Das französische Beratungsunternehmen Wavestone und der deutsche Consultant Q-Perior haben eine Absichtserklärung über einen Zusammenschluss unterzeichnet. Die Transaktion sieht vor, dass Wavestone 100% der Aktien der Q-Perior-Muttergesellschaft erwirbt, basierend auf einem Unternehmenswert von 330 Millionen Euro.

Seit 2019 sind die beiden Unternehmen bereits strategische Partner ohne Kapitalbeteiligung, die gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten entwickeln, heisst es in einer Mitteilung. Jetzt wolle man die gemeinsamen Stärken vereinigen.

"Das neue Unternehmen soll von Anfang an führend unter den europäischen Beratungsunternehmen sein, da es die Kompetenzen von mehr als 5500 Mitarbeitenden bündelt und in drei der wichtigsten Märkte Kontinentaleuropas (Frankreich, Deutschland und Schweiz) prominent vertreten ist." Wavestone bringt dabei 4400 Angestellte ein, Q-Perior 1400.

Auf dieser Basis wolle man die Entwicklung in den Schlüsselregionen der wichtigsten Kunden fortsetzen: in Grossbritannien, in Nordamerika und längerfristig auch in Asien. Zum 31. März 2023 hätte das neue Unternehmen einen kombinierten pro-forma-Jahresumsatz von 818,4 Millionen Euro mit einer EBIT-Marge von 12,4% erzielt. Bis 2025 wird ein Umsatz von rund 1 Milliarde Euro angestrebt, so die Mitteilung.

Die Hauptgesellschafter des neuen Unternehmens, bestehend aus Pascal Imbert, Chairman und CEO von Wavestone, der Dancoisne-Chavelas-Familie und den Mehrheitsgesellschaftern von Q-Perior, sollen zukünftig als Mehrheitsgesellschafter handeln. Imbert soll CEO bleiben. Der aktuelle Q-Perior-CEO Karsten Höppner und Patrick Hirigoyen sind als Chief Operating Officers vorgesehen. Der Abschluss der Transaktion soll bis Ende 2023 erfolgen. Danach werde das fusionierte Unternehmen unter dem Namen Wavestone auftreten.