Webentwickler Y1 Digital kommt in die Schweiz

Die deutsche Webagentur Y1 Digital kommt in die Schweiz und eröffnet eine Niederlassung in Aarau. Von diesem Standort aus wolle das Unternehmen sein Team sukzessive in den verschiedenen Sprachregionen ausbauen, so eine Mitteilung . Verantwortlich dafür ist Ramon Forster als CEO von Y1 Digital Schweiz.

Er wolle sein Know-how in den Bereichen Product Information Management, E-Commerce und Customer Experience nutzen, um Y1 Digital auch in der Schweiz zu etablieren. Als CEO Schweiz werde Forster für die Go-to-Market-Strategie, das Business Development und die regionale Führung des Unternehmens verantwortlich sein.

Forster bringt langjährige Erfahrung in der ICT-Branche mit, unter anderem von Picturepark, wo er als CEO amtete und anschliessend die Übernahme durch Fotoware begleitete . Neben seiner Tätigkeit für Y1 Digital werde er weiter mit seiner Anfang des Jahres gegründeten Firma Frenic Unternehmen bei ihren Transformationsprojekten beraten, heisst es im Bericht. Daneben engagiert sich Forster als Investor bei Sictic.

Y1 Digital ist insbesondere auf Lösungen im E-Commerce-Bereich spezialisiert. Die Webagentur hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende in mehreren Niederlassungen in Deutschland und Österreich.