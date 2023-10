Weitere IT-Führungsleute kehren der Credit Suisse den Rücken

So sollen 5 Mitglieder der IT-Führung der Investmenbank gegangen sein: Alex Roigarts, Sreej Menon, Robert Nelson, Niranjan Reddy und Steve Pegg. Laut der Plattform verlassen sie die Bank auf eigenen Wunsch. Diese kommentierte den Bericht nicht.

Roigarts, der 2002 als Vice President eintrat, war für den Aufbau des algorithmischen Aktienhandelssystems der Bank zuständig. Menon war in den USA Leiter der IT-Abteilung des Kredithandelskonsortiums. Nelson war leitender Technologiearchitekt der Investmentbank. Reddy war 26 Jahre lang bei der Credit Suisse tätig und leitete die IB-Technologie in Asien und Pegg war Leiter der Front-Office-Risikotechnologie.

Ihre Abgänge dürften die Integration der CS-Informatik in die UBS nicht gerade erleichtern. Eine Präsentation der Credit Suisse vergangenes Jahr gab ein paar Einblicke in die Systemlandschaft: Betrieben wurden damals 12 Rechenzentren, über 100'000 physische und virtuelle Server sowie 3000 Applikationen. Die UBS will in der IT enorm sparen und dürfte die Systeme längerfristig konsolidieren wollen, kommentieren wollte die Grossbank dies nicht.