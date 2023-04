Weitere Vorwürfe im IT-Skandal rund um das BBZ Biel

Im Juli 2022 wurde bekannt, dass das Berufsbildungszentrum Biel (BBZ) mit einem Informatik-Projekt eine halbe Million Franken in den Sand gesetzt hat. Auch hatten zahlreiche Mitarbeitende die IT-Abteilung verlassen und warfen der Führung sowie der Schule "gravierende Missstände" vor. Probleme seien nicht angegangen worden, das Informatik-Budget sei "jedes Jahr überzogen worden".

Daraufhin veranlasste die Berner Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) eine Sonderprüfung durch die kantonale Finanzkontrolle. Diese legte ihren Bericht im Februar vor, der Haarsträubendes aufzeigte. "Die Qualität im Bereich Informatik ist als unzureichend zu bezeichnen", so die Finanzkontrolle. Identifizierte Probleme seien niemandem gemeldet worden. Auch das Beschaffungswesen sei dubios gewesen. So seien vornehmlich drei Firmen berücksichtigt worden, mit denen die IT-Leiterin aus ihren vorherigen Tätigkeiten bekannt gewesen sei.

Häufung von "missbräuchlichen Geschäftsvorfällen"

"Wegen des Umfangs und der Häufigkeit dieser miss­bräuchlichen Geschäftsvorfälle kann nicht ausgeschlossen werden, dass innerhalb des BBZ Biel oder im Umfeld dolose Handlungen begangen worden sind", hiess es im Bericht.

Darin werden auch kurz "schwarze Kassen (aus Sammelaktionen Mitarbeitende und Verkauf ICT-Geräte)" erwähnt, die ebenfalls auf zum Teil seit Jahren bestehende, erhebliche Missstände hinweisen würden. Deswegen sei gegen eine Einzelperson, die in der IT-Abteilung tätig war, Strafanzeige erstattet worden, bestätigte im Februar das Berner Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA).

Geld für Abschiedsgeschenke, Ausflüge und Mittagessen

Im 'Bieler Tagblatt' (Printausgabe) bekräftigen jetzt Ex-Mitarbeitende die Vorwürfe. "Man ist mit der Kasse umgegangen, als wäre das etwas ganz Normales, eine legitime Geldquelle, aus der man sich bedienen konnte. Davon haben nicht nur in der IT-Abteilung viele gewusst", sagt ein ehemaliger IT-Angestellter.

So seien Abschiedsgeschenke aus der Kasse finanziert worden, mutmasslich auch Team-Ausflüge und Mittagessen. Mit welchem Geld sie gefüllt wurde, die "Black Box", wie man sie intern auch genannt habe, wisse er nicht, so der Ex-Angestellte. Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter erklärt, er habe der Schule einen unbenutzten Computer zum Privatgebrauch abgekauft. "Ich wollte, dass sie mir die Kosten vom Lohn abziehen." Aber die verantwortliche Person im Informatik-Team habe das Geld, 1200 Franken, in bar gewollt. Einen Beleg für den Computer habe er nie erhalten.

Gegen wen die Anzeige erfolgt ist, wurde nicht öffentlich gemacht. "Fakt ist: Die Finanzkontrolle regte in ihrem Bericht an, in Zusammenhang mit dem Gebaren der Leiterin Informatik weitere Abklärungen vorzunehmen und allenfalls eine Strafanzeige in Betracht zu ziehen", schreibt das 'Bieler Tagblatt'. "Sie hat das Berufsbildungszentrum längst verlassen. Auch vom Rest der Informatikabteilung ist kaum jemand übrig."

Edubern übernimmt die die IT-Verantwortung

Aktuell gibt es nur noch eine IT-Stelle, welche für die Koordination zwischen der Schule und der kantonalen Informatikdienstleisterin Edubern zuständig ist. Diese übernimmt zukünftig Services, Wartung etc. am BBZ. "Die Zusammenarbeit zwischen der Schule und Edubern ist vorbildlich. Im Moment gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass es auf Schuljahresbeginn Probleme geben könnte", erklärt BBZ-Interimsdirektor Reto Lindegger gegenüber der Zeitung.

Zu den Vorwürfen rund um die schwarze Kasse sagt er: "Ich habe einige Tage vor dem ersten Besuch der Finanzkontrolle zum ersten Mal von dieser Kasse vernommen und habe die Finanzkontrolle auch darauf aufmerksam gemacht." Das Geld aus der Kasse befinde sich noch beim BBZ, es seien rund 250 Franken.

An der krisengeschüttelten Schule wurde jetzt ein weiterer Abgang bekannt. Sabine Kronenberg, Co-Direktorin ad interim und Leiterin Kommunikation, wird das BBZ auf Ende des Schuljahres 2022/2023 verlassen. Sie wechselt in die Privatwirtschaft, teilt das BBZ mit. Die Haupt-Direktorin war zuvor schon im Juli 2022 freigestellt worden. Auf das neue Schuljahr hin wird Thomas Schneider die Schulleitung von Interimsdirektor Lindegger übernehmen. Ihm soll dann eine Vizedirektorin oder ein Vizedirektor zur Seite gestellt werden

.