Weko stellt Uralt-Untersuchung gegen Swisscom ein

Hat da jemand gerade was von "Die Mühlen der Justiz" gesagt? Die Wettbewerbskommission (Weko) teilt heute mit, dass sie eine Untersuchung gegen Swisscom wegen Missbrauch seiner Marktmacht eingestellt hat. Der ursprüngliche Anlass dieser Untersuchung war eine Ausschreibung der Schweizerischen Post im Jahr 2008 – also vor 17 Jahren. Diese hatte damals die Vernetzung ihrer Standorte über Breitband-Internet ausgeschrieben.

Swisscom gewann die Ausschreibung mit einer Offerte, die 30% unter den Offerten der Konkurrenten lag. Das Problem für die Konkurrenten war damals, dass sie nur als Wiederverkäufer auftreten konnten und viele Services von Swisscom beziehen mussten.

Die Wettbewerbshüter der Weko brauchten sieben Jahre lang, um nach ihrer Untersuchung des Falls 2015 zum Schluss zu kommen, dass Swisscom bei dieser Ausschreibung seine marktbeherrschende Stellung bei der Ausschreibung zur Vernetzung der Poststandorte über Breitband missbraucht hatte. Die Weko entschied, dass der grösste Schweizer Telco Wettbewerber behindert und unangemessen hohe Preise durchgesetzt habe, und verhängte eine Busse von knapp acht Millionen Franken.

2020 startet die Kommission dann auch noch eine Folgeuntersuchung gegen Swisscom, wegen früheren Standortvernetzungen für weitere Unternehmen.

Da die Folgeuntersuchung die gleiche Verhaltensweise von Swisscom betreffe, stellt man nun dieses bislang noch hängige Verfahren ebenfalls ein, so die Weko.

Damit scheint diese Geschichte für Swisscom endlich ausgestanden zu sein. Falls nicht jemand diesen letzten Entscheid der Weko wiederum vor dem Bundesverwaltungsgericht anfechten will…