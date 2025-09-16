Weko stellt Uralt-Untersuchung gegen Swisscom ein

16. September 2025 um 10:42
  • Regulierung
  • weko
  • Swisscom
  • channel
image
Illustration: Erstellt durch Inside IT mit Le Chat

Das vermeintliche Vergehen von Swisscom geht auf das Jahr 2008 zurück.

Hat da jemand gerade was von "Die Mühlen der Justiz" gesagt? Die Wettbewerbskommission (Weko) teilt heute mit, dass sie eine Untersuchung gegen Swisscom wegen Missbrauch seiner Marktmacht eingestellt hat. Der ursprüngliche Anlass dieser Untersuchung war eine Ausschreibung der Schweizerischen Post im Jahr 2008 – also vor 17 Jahren. Diese hatte damals die Vernetzung ihrer Standorte über Breitband-Internet ausgeschrieben.
Swisscom gewann die Ausschreibung mit einer Offerte, die 30% unter den Offerten der Konkurrenten lag. Das Problem für die Konkurrenten war damals, dass sie nur als Wiederverkäufer auftreten konnten und viele Services von Swisscom beziehen mussten.
Die Wettbewerbshüter der Weko brauchten sieben Jahre lang, um nach ihrer Untersuchung des Falls 2015 zum Schluss zu kommen, dass Swisscom bei dieser Ausschreibung seine marktbeherrschende Stellung bei der Ausschreibung zur Vernetzung der Poststandorte über Breitband missbraucht hatte. Die Weko entschied, dass der grösste Schweizer Telco Wettbewerber behindert und unangemessen hohe Preise durchgesetzt habe, und verhängte eine Busse von knapp acht Millionen Franken.
2020 startet die Kommission dann auch noch eine Folgeuntersuchung gegen Swisscom, wegen früheren Standortvernetzungen für weitere Unternehmen.
Nach dem ersten Entscheid der Weko zog Swisscom die Sache weiter. Das Bundesverwaltungsgericht stellte sich 2021 noch auf den gleichen Stand wie die Weko. 2024 urteilte jedoch das Bundesgericht, dass die ursprüngliche Verfügung der Weko falsch war. Es hielt fest, dass Swisscom seine marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht habe.
Da die Folgeuntersuchung die gleiche Verhaltensweise von Swisscom betreffe, stellt man nun dieses bislang noch hängige Verfahren ebenfalls ein, so die Weko.
Damit scheint diese Geschichte für Swisscom endlich ausgestanden zu sein. Falls nicht jemand diesen letzten Entscheid der Weko wiederum vor dem Bundesverwaltungsgericht anfechten will…

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Sword Group kauft weiter in der Schweiz zu

Die Gruppe übernimmt den Genfer IT-Dienstleister Bubble Go. Sword wächst in der Schweiz auch mit öffentlichen Aufträgen.

publiziert am 16.9.2025
image

Temu öffnet sich für Schweizer Händler

Der chinesische E-Commerce-Riese folgt dem Marktplatz-Modell von Amazon und Galaxus. Schweizer Händler dürfen vorerst aber nur an einheimische Kundinnen und Kunden verkaufen.

publiziert am 15.9.2025
image

Microsoft macht EU Zugeständnisse wegen Teams

Als Reaktion auf Wettbewerbsbedenken der EU will der Softwarekonzern seine Office-Pakete künftig auch ohne Teams anbieten und die Interoperabilität gewährleisten.

publiziert am 15.9.2025
image

AWS will Milliarden in Region Zürich investieren

Der "AWS Summit Zürich" hat sich mit rund 3700 Teilnehmern zu einem der grössten IT-Anlässe der Schweiz entwickelt. Der Cloudanbieter plant weitere Milliarden-Investitionen.

publiziert am 12.9.2025