Welche Technologien den Vertrieb disruptieren werden

Die Arbeit von Vertriebsverantwortlichen werde sich in den kommenden Jahren aufgrund von technologischen Entwicklungen stark verändern. Dies zumindest glaubt Gartner. In einer Mitteilung listet der Marktforscher und Unternehmensberater eine Reihe von Innovationen, die eine immer zentralere Rolle im Verkaufsprozess einnehmen werden.

Diese reichen vom verstärkten Einsatz von Analytics im Verkaufsprozess über VR-Technologien bis hin zur KI, die Gefühle erkennen kann. Noch sind diese futuristisch anmutenden Technologien nicht breit im Einsatz, Sales-Verant­wort­liche sollten sich aber dafür wappnen und ihre Strategien anpassen, schreibt Gartner.

Interaktion mit Maschinen

Chief Sales Officer müssen sich gemäss Gartner daran gewöhnen, statt an Menschen an Maschinen zu verkaufen. Maschinelle Kunden, also nicht-menschliche Wirtschaftsakteure, die Waren oder Dienstleistungen gegen Bezahlung beziehen, sind noch keine Realität. Eine Befragung zeige aber, dass CEOs und CIOs glauben, dass bis 2030 ein Fünftel ihres Gesamtumsatzes von maschinellen Kunden stammen könnte. Es sei deshalb jetzt an der Zeit, mit der Planung für diese Möglichkeit zu beginnen.

Bis 2025, so eine weitere Prognose, werden 80% der B2B-Verkaufs­inter­aktionen über digitale Kanäle abgewickelt werden. Dies bedeute, dass Vertriebsorganisationen nach neuen Möglichkeiten der Kundenansprache suchen müssen. Eine solche Möglichkeit werde die Mixed-Reality-Technologie bieten. Unabhängig davon, ob das Metaverse an Fahrt aufnehme, können Verkaufsgespräche, Produkt-Demos und Schulungen mittels VR- und AR-Lösungen geführt werden.

Hilfe und Empathie von KI

Unterstützung für die Sales-Teams könnte es seitens Künstlicher Intelligenz geben. Generative KI kann aus bestehenden Inhalten wie Texten oder Bildern Neues erstellen. Die Technologie könne zugrundeliegende Muster erkennen und Inhalte so produzieren, dass Nutzer sie für echt halten. Gartner geht davon aus, dass 30% der ausgehenden Nachrichten grosser Unternehmen – Kunden-E-Mails, Marketingmaterial und Ähnliches – auf diesem Weg erzeugt werden. Ausserdem würden "digitale Menschen" Teile der Arbeit übernehmen können. Gemeint sind interaktive, KI-gesteuerte Lösungen, die ein paar Eigenschaften einer Persönlichkeit aufweisen. Digitale Menschen könnten künftig unliebsame Arbeit, wie etwa die Pflege von Leads, übernehmen.

Darüber hinaus glaubt Gartner, dass KI im Sales-Prozess auch bei Emotionalem helfen könnte. Emotionale KI könne Gefühle der Nutzer analysieren, verarbeiten und darauf reagieren. Die KI werde in der Lage sein, Gesichter und E-Mails zu lesen und zu bestimmen, welche Werbung bei einem bestimmten Käufer wirke.