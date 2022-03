Welche Vorteile bietet ein Incident Response Retainer?

Die Zahl der Cybersecurity-Vorfälle nimmt stetig zu. Die Gefahr ist hoch. Kein Unternehmen bleibt auf Dauer verschont. Gleichzeitig fehlt es vielen Organisationen an Infrastruktur und Fachwissen, um auf Vorfälle reagieren zu können. In vielen Unternehmen mangelt es an Cyber Incident Response Plänen und vor allem an den für die Umsetzung notwendigen Fachkräften. Aber mit der zunehmenden Einführung von Cloud-basierten Plattformen und der wachsenden Nutzung des Internet der Dinge steigt die Gefahr. Untätig zu bleiben ist also keine Option, soll Schaden vom Unternehmen abgehalten werden. Infolgedessen setzen immer mehr Organisationen auf Incident Response Service Lösungen, insbesondere in Form von Serviceverträgen, um das Cyberrisiko zu mindern und im Falle einer Sicherheitsverletzung schnell reagieren zu können, bevor ein grösserer Schaden entsteht. Cyberresilienz kann nur mit einem robusten Plan für die Reaktion auf Vorfälle erreicht werden, der von Experten erstellt, kontinuierlich überprüft und im Ernstfall angewandt wird.