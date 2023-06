Weltweite Lithium-Knappheit droht

Lithium kommt vor allem in Südamerika und Australien vor und ist essenzieller Bestandteil von Akkus. Betroffen sind sowohl Hersteller von Smartphones, Tablets und vergleichbaren Geräten als auch jene von Elektroautos. Aufgrund dessen zählt das Leichtmetall zu den meistgefragten Rohstoffen der Welt.

Der Energiekonzern Baden-Württemberg (ENBW) schätzt in einem aktuellen Beitrag , dass sich der Bedarf bis 2028 auf jährlich 1,6 Millionen Tonnen verzehnfache. Eine Knappheit sei nicht zu erwarten, schreibt ENBW, die "ökonomisch verwertbaren" Reserven würden bei 14 Millionen Tonnen liegen; die "nachgewiesenen Ressourcen" bei rund 62 Millionen Tonnen.

Nachfrage wird das Angebot bald übersteigen

Das sehen nicht alle so entspannt. Diese Woche warnten Lithium-Hersteller an einer Branchenkonferenz vor einer Knappheit, schreibt die österreichische Nachrichtenagentur 'APA'. "Man könnte in eine Krisensituation geraten, in der die Batterieunternehmen keine Sicherheit für Lithium-Rohstoffe haben", wird Stu Crow, Vorsitzender des Lithium-Herstellers Lake Resources, zitiert.

Gründe dafür seien Verzögerungen bei der Genehmigung von Minen, Personalknappheit und die Inflation, heisst es im Bericht. Albemarle, der weltweit grösste Produzent, schätzt, dass die Nachfrage nach Lithium bereits im Jahr 2030 das Angebot übersteige. Wie 'APA' schreibt, waren vergangenes Jahr 45 Lithiumminen in Betrieb. Heuer sollten 11 und 2024 nochmal 7 dazukommen. Dieses Tempo liege weit unter dem, was eine angemessene weltweite Versorgung sicherstellen könne.