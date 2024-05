Wenig Recycling: Viele Smartphones landen in der Schublade

Der Grossteil des CO₂-Fussabdrucks von Smartphones oder Laptops entsteht bei der Geräteherstellung, nicht in der Einsatzphase, hält das Bundesamt für Statistik (BFS) in einem aktuellen Bericht ( PDF ) fest. Die Behörde hat die Bevölkerung zu ihrem Bewusstsein und Verhalten in Bezug auf Kauf und Recycling von Hardware befragt.

Ein wichtiger Schritt zur Minimierung der Umweltauswirkungen der Digitalisierung wäre es laut BFS, die effektive Einsatzdauer von Geräten durch Reparaturen, Weiterverkauf oder Instandsetzung zu verlängern. Ausserdem sollte das Recycling der darin enthaltenen Rohstoffe gefördert werden.

Herstellung für Grossteil des Fussabdrucks verantwortlich

Weil bei Smartphones die Herstellung für mindestens 80% des gesamten CO₂-Fussabdrucks verantwortlich ist, fallen kurze Nutzungsdauern besonders ins Gewicht. Hierzulande werden Smartphones laut dem Bericht schätzungsweise alle zwei bis drei Jahre ersetzt.

Doch statt die Geräte zu recyceln, lassen laut BFS-Erhebung 48% der Befragten ihr altes Smartphone in einer Schublade liegen. Bei Laptops oder Tablets ist dieser Anteil mit 44% nur leicht tiefer. Bei ungenutzten Desktop-Computern sind die Verhaltensweisen etwas anders. Ein Viertel der Personen bewahrt sie zu Hause auf, während 45% sie als Elektroschrott entsorgen.

Bei Neukauf entscheiden Preis und technische Leistung

Smartphones werden lediglich von einem Fünftel der Personen recycelt beziehungsweise als Elektroschrott entsorgt, Laptops und Tablets von 25%. Obschon die Schweiz im internationalen Vergleich gut abschneide, sei das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei den Konsumentinnen und Konsumenten europaweit noch wenig vorhanden, schreibt das BFS.

Beim Kauf von Geräten ist nach Preis und technischer Leistung die Energieeffizienz immerhin drittwichtigstes Kriterium. Über 40% der Befragten sagen, dass diese für sie wichtig sei. Das sind fast doppelt so viele, wie im internationalen Vergleich. In einer ähnlichen Befragung der EU gaben lediglich 24% an, auf die Energieeffizienz zu achten.