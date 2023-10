Wer findet Lücken in Sprachmodellen?

"In Anbetracht der zunehmenden Verbreitung von KI-Systemen mit sicherheitskritischen Auswirkungen lancieren der Think Tank 'Pour Demain' und die Organisatoren der Swiss Cyber Security Days den ersten ' AI Safety Prize '", so eine Mitteilung.

Preise im Wert von bis zu 15'000 Franken werden an "Pioniere, die die Sicherheit in der Schweiz vorantreiben" vergeben, heisst es weiter. Gesucht werden Projekte, welche zum Beispiel Schwachstellen "in grossen Sprachmodellen oder spezialisierten ML-Modellen" aufzeigen.

Wer sich für den ersten "AI Safety Prize" bewerben will, kann einen Rohentwurf bis am 31. Oktober 2023 einreichen. Die endgültige Einreichung muss den Organisatoren zufolge bis zum 31. Dezember 2023 erfolgen.