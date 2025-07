Wer gewinnt "The Pascal" 2025?

Bereits zum dritten Mal vergibt Inside IT im Rahmen der Digital Economy Awards die Auszeichnung "The Pascal". Mit dem Preis werden Personen ausgezeichnet, die die Schweiz in Sachen Digitalisierung vorangebracht haben.

Bevor es so weit ist, wird eine prominent besetzte Jury die Dossiers der Nominierten prüfen und die Finalistinnen und Finalisten auswählen.

In der Jury sind Bildung und Forschung, IT-Branche, Politik und Wirtschaft vertreten: Neben dem Vorjahresgewinner Fredy Künzler , CEO von Init7, besteht sie aus Barbara Jasch, Berufsbildung Zürich, Forscherin Karin Frick (ehemals GDI), Nationalrat und Parldigi-Mitglied Dominik Blunschy sowie Andreas Schuth von Primeo Energie. Als Mitinitiant der Award-Kategorie ist auch Inside IT in der Jury vertreten.

Ein Online-Voting und die Jury bestimmen abschliessend mit je 50% Gewichtung der Stimmen die Gewinnerin oder den Gewinner. Die Preisverleihung findet am 13. November 2025 an der Gala-Nacht der Digital Economy Awards im Zürcher Hallenstadion statt.

