Wer ist die IT-Persönlichkeit des Jahres?

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten sind für die Auszeichnung als Schweizer IT-Persönlichkeit des Jahres nominiert. Der "Pascal" wird am 13. November 2025 im Rahmen der Digital Economy Awards im Zürcher Hallenstadion verliehen. Der Preis ist der einzige Award, bei dem die Leserinnen und Leser von inside-it.ch eine Stimme haben.

Aktuell gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen aller fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Keine und keiner konnte sich entscheidend absetzen, zeigt ein Blick hinter die Kulissen der Wahl. Entsprechend kann jede weitere Stimme über die Auszeichnung entscheiden.

Stephanie Wickihalder Swiss Fintech Innovations Als Präsidentin von Swiss Fintech Innovations trägt Stephanie Wickihalder massgeblich zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Schweizer Finanzbranche bei.

Alina Matyukhina Siemens Alina Matyukhina ist Global Head of Cybersecurity bei Siemens Smart Infrastructure und setzt sich als Mentorin für die Nachwuchsförderung und mehr Diversität in der Branche ein.

José Lopez Convotis José Lopez (CEO Convotis Group) gilt als Unternehmer mit Weitsicht und wichtige Stimme für eine zukunftsfähige digitale Schweiz. Geschätzt wird er darüber hinaus für sein Engagement in der Förderung junger Talente.

Pascal Lamia Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) Als Vizedirektor des Bacs trägt Pascal Lamia massgeblich zur Widerstandsfähigkeit des Landes bei und setzt wichtige Impulse für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Cyberrisiken.

Thomas Dübendorfer SICTIC Thomas Dübendorfer hat als Präsident und Mitgründer von SICTIC ein wichtiges Netzwerk von Angel-Investoren geschaffen und damit das Startup-Ökosystem massgeblich geprägt.

Interessenbindung: Inside IT ist Medienpartner des Digital Economy Awards und begleitet die Veranstaltung redaktionell.