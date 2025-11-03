Wer ist die IT-Persönlichkeit des Jahres?

Stephanie WickihalderSwiss Fintech Innovations
Als Präsidentin von Swiss Fintech Innovations trägt Stephanie Wickihalder massgeblich zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Schweizer Finanzbranche bei.
Alina Matyukhina ist Global Head of Cybersecurity bei Siemens Smart Infrastructure und setzt sich als Mentorin für die Nachwuchsförderung und mehr Diversität in der Branche ein.
José Lopez (CEO Convotis Group) gilt als Unternehmer mit Weitsicht und wichtige Stimme für eine zukunftsfähige digitale Schweiz. Geschätzt wird er darüber hinaus für sein Engagement in der Förderung junger Talente.
Als Vizedirektor des Bacs trägt Pascal Lamia massgeblich zur Widerstandsfähigkeit des Landes bei und setzt wichtige Impulse für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Cyberrisiken.
Thomas Dübendorfer hat als Präsident und Mitgründer von SICTIC ein wichtiges Netzwerk von Angel-Investoren geschaffen und damit das Startup-Ökosystem massgeblich geprägt.
Durch die Übernahme soll die eigene Infrastruktur in der Zentralschweiz erweitert werden, sagt der Baarer Cloud-Provider.
Bereits im August war die Übernahme des RZ-Betreibers durch einen Finanzinvestor bekannt geworden. Die Transaktion ist nun erfolgreich abgeschlossen.
Die Zusammenlegung der Informatik von Credit Suisse und UBS kommt offenbar schneller voran als geplant. Dadurch hat UBS mehrere Milliarden US-Dollar eingespart.
Das US-Investmentunternehmen übernimmt damit die Mehrheit der Aktien des Lausanner Softwareunternehmens.