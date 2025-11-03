Wer ist die IT-Persönlichkeit des Jahres?

Im Rahmen des Digital Economy Awards wird auch diesmal die IT-Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet. Alle fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben noch Chancen auf den Gewinn.

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten sind für die Auszeichnung als Schweizer IT-Persönlichkeit des Jahres nominiert. Der "Pascal" wird am 13. November 2025 im Rahmen der Digital Economy Awards im Zürcher Hallenstadion verliehen. Der Preis ist der einzige Award, bei dem die Leserinnen und Leser von inside-it.ch eine Stimme haben.
Aktuell gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen aller fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Keine und keiner konnte sich entscheidend absetzen, zeigt ein Blick hinter die Kulissen der Wahl. Entsprechend kann jede weitere Stimme über die Auszeichnung entscheiden.

  • image

    Stephanie Wickihalder

    Swiss Fintech Innovations

    Als Präsidentin von Swiss Fintech Innovations trägt Stephanie Wickihalder massgeblich zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Schweizer Finanzbranche bei.

Interview mit Stephanie Wickihalder
  • image

    Alina Matyukhina

    Siemens

    Alina Matyukhina ist Global Head of Cybersecurity bei Siemens Smart Infrastructure und setzt sich als Mentorin für die Nachwuchsförderung und mehr Diversität in der Branche ein.

Interview mit Alina Matyukhina
  • image

    José Lopez

    Convotis

    José Lopez (CEO Convotis Group) gilt als Unternehmer mit Weitsicht und wichtige Stimme für eine zukunftsfähige digitale Schweiz. Geschätzt wird er darüber hinaus für sein Engagement in der Förderung junger Talente.

Interview mit José Lopez

  • image

    Pascal Lamia

    Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs)

    Als Vizedirektor des Bacs trägt Pascal Lamia massgeblich zur Widerstandsfähigkeit des Landes bei und setzt wichtige Impulse für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Cyberrisiken.

Interview mit Pascal Lamia

  • image

    Thomas Dübendorfer

    SICTIC

    Thomas Dübendorfer hat als Präsident und Mitgründer von SICTIC ein wichtiges Netzwerk von Angel-Investoren geschaffen und damit das Startup-Ökosystem massgeblich geprägt.

Interview mit Thomas Dübendorfer

Jetzt abstimmen
Interessenbindung: Inside IT ist Medienpartner des Digital Economy Awards und begleitet die Veranstaltung redaktionell.

Ihr Platz an den Digital Economy Awards

Wer am Anlass mit Galadinner dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt einen Tisch sichern. Unsere Leserinnen und Leser erhalten einen Tisch mit acht Plätzen zum Vorteilspreis. Dafür wählen Sie beim Check-out "Inside IT" aus.

