Weshalb sich Cloud-Zahlen nur schwer vergleichen lassen

Wer im Cloud-Geschäft wieviel Geld einnimmt, hängt stets auch von der Betrachtungsweise ab.Microsoft gibt an, dass die Gesamteinnahmen in diesem Bereich für die letzten 12 Monate bis zum Juni 91 Milliarden Dollar betrugen. Amazon Web Services hingegen vermeldete für den gleichen Zeitraum einen Umsatz von 72 Milliarden Dollar.

Die Microsoft-Cloud-Zahlen umfassten dabei jedoch auch Beiträge aus anderen Bereichen wie der Azure-Cloud-Services-Infrastruktur, der Office-365-Anwendungen und einem Grossteil von Linkedin. AWS hingegen verkauft in erster Linie Datenspeicher und Rechenleistung und ist eher ein Infrastrukturunternehmen, das nur wenig mit Anwendungen zu tun hat.

Das amerikanische Techmagazin 'The Information' (Paywall) hat in einem Beitrag die Cloud-Umsätze der einzelnen Hyperscaler aufgeschlüsselt. Die Unschärfe in der Berichterstattung für die Cloud-Branche sei typisch, schreibt der Autor. Sowohl Microsoft als auch Google beziehen sowohl die Infrastruktur als auch die Anwendungen in ihre Cloud-Umsatzzahlen mit ein. So würden auch Dienste wie die Textverarbeitung, Tools für das Personalwesen und für E-Mails miteinbezogen.