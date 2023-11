Western Digital splittet HDD- und Flash-Business auf

Western Digital will sich in zwei Unternehmen aufteilen. Eines für sein Geschäft mit Flash-Speichern und ein weiteres für seine Festplatten. Das Unternehmen kündigte die Änderung zusammen mit seinen Geschäfts­ergebnissen an. Mit der Ausgliederung des Flash-Geschäfts will Western Digital nach eigenen Angaben "seinen vollen Wert realisieren".

"Unsere HDD- und Flash-Geschäfte sind beide gut positioniert, um von der bedeutenden Marktdynamik in der Speicherindustrie zu profitieren", sagte Western Digital CEO David Goeckeler in einer Mitteilung. "In Anbetracht der aktuellen Lage ist dem Vorstand in den letzten Wochen klar geworden, dass eine Trennung der richtige nächste Schritt ist."

Im vergangenen Quartal sank der Umsatz von Western Digital im Vergleich zum Vorjahr um 26%, weil die Verkäufe von Flash-Speichern und Festplatten zurückgingen. Zuvor führte der Speicherhersteller Gespräche über eine Fusion mit dem japanischen Flash-Speicherhersteller Kioxia. Diese Pläne seien jedoch letzte Woche gescheitert, nachdem ein Investor von Kioxia den Deal abgelehnt hatte.