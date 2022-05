Wetzikon lädt zum Hackathon

Die Gemeinde Wetzikon lädt am 24. und 25. Juni 2022 zum ersten Smart-City-Hackathon der Stadt ein. Innerhalb von 32 Stunden sollen die Teilnehmenden in interdisziplinären Teams neue digitale Lösungen für Wetzikon entwickeln, schreiben die Verantwortlichen in der Einladung zum Event. Durch die Optimierung von Abläufen und Prozessen in einem komplexen urbanen Umfeld wollen die Initianten dabei mithelfen, die "Stadt der Zukunft" zu schaffen.

Der Veranstaltung zu Grunde liegt ein Postulat der lokalen FDP: Die Partei forderte in einem Vorstoss, der vom Parlament angenommen wurde, dass die Stadt Wetzikon eine Smart-City-Strategie entwickelt und im Rahmen dieser verschiedene Projekte lanciert und Stakeholder unterstützt. Der erstmals durchzuführende Hackathon sei eines dieser Projekte, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Die Veranstaltung steht allen interessierten Personen offen. Während 2 Tagen sollen die Teilnehmenden möglichst langfristige und nachhaltige Projekte entwickeln. Vielversprechende Ergebnisse sollen zukünftig auch mit den Partnerorganisationen des Hackathons fortgeführt werden können und sämtliche Ergebnisse würden im Besitz der jeweiligen Teams bleiben.