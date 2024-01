Wetzikon lagert IT an OBT aus

Die Stadt Wetzikon lagert ihre IT an OBT aus, wie aus einem auf Simap publizierten Zuschlag hervorgeht. Der Auftrag umfasst den Betrieb, Support und die Wartung des gesamten Informatiksystems der Stadtverwaltung inklusive Nebenbetriebe. Es geht um rund 300 Clients, 80 zusätzliche Remote-Zugänge,100 und etwa 80 Fachapplikationen. Ausser der Gemeinde-Software von Abacus wurde die Wetziker IT bisher vom Regionalen Informatikzentrums (RIZ) gehostet.

OBT hat sich in der im selektiven Verfahren durchgeführten Ausschreibung mit einer Offerte von 10,4 Millionen Franken gegen 3 weitere Bewerber durchgesetzt. Die Vertragsdauer ist laut der Ausschreibung 3 Jahre, was eine ungewöhnlich kurze Laufzeit für ein Full-Outsourcing ist. Der Auftrag kann aber nach dem Ablauf der regulären Vertragsdauer um jeweils ein Jahr verlängert werden.