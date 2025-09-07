Sponsored

What’s in your Cloud …? Wie Sie Kostentreiber identifizieren und unter Kontrolle bringen

Die Cloud eröffnet enorme Möglichkeiten. Sie kann allerdings schnell teuer werden, wenn Ressourcen unkontrolliert genutzt werden. Zeit, genauer hinzuschauen!

Ob durch automatisches Skalieren, vorausschauende Planung oder eine klare Governance – wer Cloud-Services klug nutzt, kann massiv Kosten sparen. Doch welche Komponenten sind dabei eigentlich die grössten Budgetkiller …?
Gemeinsam mit Thiago Pfiffner, CEO der Netrics-Tochter Solify, sind wir dieser Frage auf die Spur gegangen. Inspiriert vom berühmten Vogue-Format «In The Bag» zeigt er, was alles so in einer Cloud steckt, welche Services besonders kostenintensiv sein können – und welche Schräubchen gedreht werden müssen, damit beim Quartalsabschluss mehr Geld im Portemonnaie bleibt.
Reinschauen lohnt sich, denn kalibriert man Standard-Services sinnvoll, lassen sich tausende Franken sparen!


Möchten Sie Ihre Cloud ebenfalls entrümpeln?

