What’s in your Cloud …? Wie Sie Kostentreiber identifizieren und unter Kontrolle bringen

SAP investiert Milliarden in digitale Souveränität
Neue Bereitstellungsmodelle für SAP-Lösungen sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Dafür nimmt der Konzern über 20 Milliarden Euro in die Hand.
