What’s in your Cloud …? Wie Sie Kostentreiber identifizieren und unter Kontrolle bringen

Ob durch automatisches Skalieren, vorausschauende Planung oder eine klare Governance – wer Cloud-Services klug nutzt, kann massiv Kosten sparen. Doch welche Komponenten sind dabei eigentlich die grössten Budgetkiller …?

Gemeinsam mit Thiago Pfiffner, CEO der Netrics-Tochter Solify, sind wir dieser Frage auf die Spur gegangen. Inspiriert vom berühmten Vogue-Format «In The Bag» zeigt er, was alles so in einer Cloud steckt, welche Services besonders kostenintensiv sein können – und welche Schräubchen gedreht werden müssen, damit beim Quartalsabschluss mehr Geld im Portemonnaie bleibt.

Reinschauen lohnt sich, denn kalibriert man Standard-Services sinnvoll, lassen sich tausende Franken sparen!