Whatsapp beugt sich EU-Regeln

Auf Druck der EU-Kommission hat sich Whatsapp zu mehr Transparenz bei der Änderung seiner Nutzungsbedingungen verpflichtet. Gemäss einer Mitteilung soll es für europäische Nutzerinnen und Nutzer nun einfacher werden, die aktualisierten Nutzungsbedingungen abzulehnen. Der Europäische Ver­brauch­er­verband (BEUC) bezeichnete die Zusagen allerdings als unzu­reich­end.

Der Verband kritisierte bereits 2021 , dass die angepassten Datenschutz­richt­linien von Whatsapp mehrere Konsumentenrechte verletzen würden und reichte entsprechend Beschwerde dagegen ein. Im Juni 2022 folgte dann ein Ultimatum, bei dem die Meta-Tochter darlegen sollte, wie sie künftig gedenkt, User über Aktualisierungen ihrer Nutzungsbedingungen zu informieren.

Nun scheint Whatsapp eingeknickt zu sein. Der Messenger-Dienst verpflichtet sich, die Änderungen an seinen Nutzungsbedingungen transparenter zu gestalten und auch aufzuzeigen, was passiert, wenn diese abgelehnt werden. Ausserdem bestätigte Whatsapp, dass die persönlichen Daten der Nutzenden nicht an Dritte oder andere Unternehmen aus dem Meta-Konzern – einschlies­slich Facebook und Instagram – weitergegeben werden.

Verbraucherschützer enttäuscht

Der EU-Kommission reichten diese Zugeständnisse, sie stellt die Ermittlungen gegen Whatsapp ein. BEUC-Generaldirektorin Ursula Pachl zeigte sich vom Ergebnis allerdings enttäuscht. "Mehr Transparenz und einfache Möglich­keiten, Änderungen der Richtlinien in Zukunft abzulehnen, reichen einfach nicht aus", sagte sie gegenüber der Presseagentur 'DPA'.

Die Zugeständnisse seien keine Hilfe für die Millionen User, die "aufgrund des aggressiven Verhaltens" von WhatsApp 2021 dazu gezwungen wurden, die geänderten Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Zugleich sei es ein beunruhigendes Signal, dass ein Tech-Riese die Verbraucherrechte verletzen könne und einfach mit dem Versprechen davonkomme, es künftig besser zu machen.