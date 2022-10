Störung bei Whatsapp behoben

Der Messenger-Dienst Whatsapp hatte am Morgen des 25. Oktober 2022 weltweit mit Problemen zu kämpfen. Zwischen 9:00 Uhr und kurz nach 11:00 Uhr konnten weder Nachrichten versendet noch empfangen werden. Betroffen waren alle Betriebssysteme, sowohl in der App- als auch in der Desktopversion. Auch in der Schweiz wurden innerhalb von nur wenigen Minuten mehrere tausend Störungen auf ' allestörungen.ch ' gemeldet: