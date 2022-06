Wie Cyberangriffe im Ukraine-Krieg die Zivilbevölkerung treffen

Im Februar berichteten wir davon, dass der russische Angriff auf die Ukraine von einer grossen Cyberoffensive begleitet wurde. Unter anderem wurden Teile der Stromversorgung des Landes lahmgelegt. Die Invasion sorgte für Empörung: Als Reaktion auf den kriegerischen Akt zogen sich diverse grosse Tech-Firmen aus Russland zurück und die Ukraine rief dazu auf, sich einer IT-Armee aus Freiwilligen anzuschliessen. Die Lage wurde schnell unüber­sicht­lich, zumal sich einige Hackerbanden auf die eine oder andere Seite schlugen . Die Zahl der Angriffe ist seither in die Höhe geschossen: Wöchentlich werden von der Schweizer NGO Cyber Peace Institute rund 10 Angriffe im Zusammen­hang mit dem Krieg registriert.

Bei der Einordnung all dieser Vorfälle will das Institut aus Genf helfen. Die Nichtregierungsorganisation hat eine Internet-Plattform über die Aus­wirk­ungen der verschiedenen Cyberangriffe veröffentlicht. Seit Anfang des Jahres werden demnach verschiedene Attacken auf IT-Infrastrukturen, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt stehen sollen, dokumentiert und grafisch aufbereitet. Dabei seien während dem laufenden Jahr mehr als 200 Cyberangriffe und -operationen – sowohl von Seiten Russlands als auch der Ukraine – analysiert worden, so das Institut. Die Auswirkungen hätten 19 verschiedene Sektoren aus mehr als 18 Ländern betroffen.