Wie die Bank Vontobel in die Azure-Cloud gezügelt ist

Die Schweizer Investmentbank Vontobel hat ihre bereits bestehende IT-Infrastruktur mit der Azure-Cloud-Plattform von Microsoft erweitert. Dies schreibt Microsoft in einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag. Die Arbeit am Projekt habe bereits Anfang 2021 begonnen und wurden am Ende des Jahres abgeschlossen. Ausschlaggebend für das Unterfangen seien insbesondere die Entwicklungen während der Covid19-Pandemie gewesen.

Fehlende Ressourcen in der Krise

Die globalen Finanzmärkte waren damals von starken Turbulenzen betroffen. Auch Vontobel bekam die Auswirkungen zu spüren. Die Erstellung und Verwaltung von Finanzprodukten erforderte in dieser Zeit erhebliche technologische Ressourcen. Dazu kam, dass auch die Anzahl an Mitteilungen an die verschiedenen Börsen der Welt stark zugenommen hat. "Aufgrund der Marktunsicherheit und -volatilität verfünffachte sich diese Zahl während der Krise."

Die Bank musste ihre Rechenressourcen ständig neu zuweisen und vor Ort optimieren, denn die bestehenden Kapazitäten seien ausgelastet gewesen, heisst es von Microsoft. Die langen Beschaffungszeiten für neue Hardware wurden durch Probleme in der Lieferkette noch verschlimmert. Im High-Performance-Computing-Bereich hat man sich deshalb mit der Azure-Cloud von der Suche nach Ressourcen befreit. Dazu "haben wir unsere Rechenlast etwa um den Faktor drei erhöht", sagte Patrick Kuppinger, Head of the Quant Group bei Vontobel.

Personal und Technologie erforderlich

Bei der Einführung der Azure-HPC-Lösungen hatte die Bank aber auch einige Hürden zu überwinden. "Um die Cloud zuverlässig nutzen zu können, sind Vorabinvestitionen in Personal und Technologie erforderlich, daher ist besondere Vorsicht geboten", erklärte Boris Borowski, Head of Structured Products Technology. Die Bank arbeitete deshalb mit Microsoft zusammen, um sicherzustellen, dass die Implementierung auf die Risikoarchitektur von Vontobel zugeschnitten war, während manche Infrastrukturlösungen beibehalten und integriert wurden.

Das Front-Office-Technologie-Team von Vontobel modernisierte die Risikoarchitektur durch die Containerisierung von Arbeitslasten in Docker-Containern. Dazu wurden auch Azure Virtual Machine Scale Sets und Verfügbarkeitszonen für die Zuverlässigkeit verwendet. Weiter gibt es neu auch virtuelle Linux-Maschinen.

"Es gibt kein spezielles Design für einzelne Maschinen, das wir wie bei unserer alten On-Premises-Lösung berücksichtigen müssen. Diese Homogenität ist sehr wichtig. Wir wollen Compute-Ressourcen als Commodity behandeln und spezifische Effekte auf Deployments oder Rechenleistung vermeiden", sagte Patrick Kuppinger.

Die anfängliche Skepsis gegenüber der Cloud sei im Team von Vontobel mittlerweile verschwunden. Die noch verbleibenden On-Premises-Kapazitäten sollen innerhalb der nächsten 6 bis 8 Monaten ebenfalls auf Azure verlagert werden. "Als wir uns noch vollständig auf lokale Ressourcen verliessen, mussten wir geplante Arbeitslasten sorgfältig kalkulieren, um sicherzustellen, dass wir sie mit unseren begrenzten Ressourcen bewältigen konnten", erklärte Kuppinger.