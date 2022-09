Wie ERP-Lösungen bei Unternehmen abschneiden

Anwenderinnen und Anwender sind zufrieden mit ihren ERP-Lösungen. Das zeigt Trovarit in seiner zweijährlichen Nutzerumfrage "ERP in der Praxis". Der deutsche Unternehmensberater hat für seine Studie rund 2000 Teilnehmende in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.

Wie auch schon in der Studie 2020 bewegt sich die Zufriedenheit der Unternehmen hinsichtlich ihrer Software im 1,80er-Notenbereich (deutsche Schulnoten). Dienstleistungen der Softwarepartner schneiden jedoch mit einer 1,93-Bewertung etwas schlechter ab.

"Mobile Einsetzbarkeit" wird bemängelt

Schlechter läuft es bei der "Mobilen Einsetzbarkeit der ERP-Software". Diese hat mit einer Durchschnittsnote von 2,76 noch viel Aufholbedarf, sie ist die am schlechtesten bewertete Kategorie unter allen Zufriedenheitsaspekten von Trovarit. Seit der Studie von 2020 hat sich in diesem Bereich also noch nicht viel getan.

Im Vergleich zu 2020 auffällig verschlechtert hätten sich die Aspekte "Performance" und "Stabilität" der ERP-Software. Grund dafür sei zum einen, dass die grafischen Oberflächen der Lösungen mehr Rechenleistung erfordern. Zum anderen könnte aber auch das Homeoffice ein wichtiger Grund sein. "Viele Anwender haben in den vergangenen Jahren aus dem Homeoffice über das Internet auf die ERP-Software zugegriffen", schreibt Trovarit. Begrenzte Bandbreiten und instabile Internet-Anbindungen hätten sich dabei auf die Performance der Software ausgewirkt.

"Schlanke" Lösungen schneiden am besten ab

Zufriedenheit mit ERP-Lösungen. Grafik:Trovarit

Die aktuelle Studie bestätige weiter eine "mittlerweile etablierte Erkenntnis", so Trovarit. "Schlanke" ERP-Lösungen, ausgesprochene Branchenlösungen sowie Lösungen kleinerer Anbieter schneiden in den Aspekten der Anwenderzufriedenheit am besten ab. Die am besten rangierten Lösungen sind Work4all, Syslog.ERP und Issos Pro, die alle mindestens eine dieser Bedingungen erfüllen. Dazu, was Trovarit als "mittlere Installationen" bezeichnet: Catuno.pro und Opacc ERP.

Erst dahinter finden sich die Lösungen von grösseren Anbietern. Das liege laut der Studie am "hohen Anforderungsniveau in Verbindung mit spürbar grösserem Aufwand bei Einführung, Wartung und Anwenderbetreuung". So erhält zum Beispiel SAP S/4Hana nur eine Benotung von 2,1 bei der Zufriedenheit.

ERP-Trends: Nachhaltigkeit vor Cloud-Computing

Als wichtigsten ERP-Trend nennen 86% der Anwenderinnen und Anwender "Daten- und Informationssicherheit", gefolgt von "Usability" (79%). Zu einem wichtigen Thema wurde in den letzten Jahren offensichtlich "Nachhaltigkeit". Ein Thema, das in der Umfrage erstmals unter den Trends auftaucht. 36% der Teilnehmenden sprechen Nachhaltigkeit mit Fragestellungen zur Energie-Effizienz oder auch zur CO 2 -/Ökobilanzierung eine "äusserst" oder "sehr hohe" Relevanz zu.

Nur 26% sehen hingegen die Cloud als "sehr relevant" für den ERP-Einsatz. "Angesichts der Tatsache, dass fast drei Viertel der Unternehmen mittlerweile ihre ERP-Lösung in irgendeiner Form in der Cloud betreiben, ist dieser Stellenwert nicht überraschend", schreibt Trovarit.

Mit einem Anteil von knapp 40% liege dabei die Private Cloud deutlich vorn, während die Public Cloud nur auf eine Verbreitung von gut 20% der Installationen komme. Der Blick in die Details zeige beim Cloud-Trend sehr grosse Unterschiede im Hinblick auf die Unternehmensgrösse, heisst es weiter. "Während nur gut 22% der kleineren Unternehmen der Cloud eine grosse Relevanz für den ERP-Betrieb beimessen, sind dies immerhin knapp 40% der grösseren Unternehmen."