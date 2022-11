Wie fanden Sie inside-it.ch im Jahr 2022?

Würden wir nur unsere Zugriffsstatistiken anschauen, könnten wir uns zum nahenden Jahresende entspannt zurücklehnen und auf die Schultern klopfen. Die Zahlen sind gut, aber die grossen Erkenntnisse fürs 2023 lassen sich daraus nicht gewinnen.

Deshalb spielen wir den Ball zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Was hat Sie dieses Jahr an inside-it.ch genervt? Was haben wir gut gemacht? Haben Sie sich beispielsweise mal unseren Podcast angehört? Und am wichtigsten: Was können wir nächstes Jahr besser machen?

Um diese Fragen zu klären, laden wir im Dezember zu einer "Sprechstunde" mit der Redaktion. In welcher Form und wann genau diese stattfinden wird, ist offen und hängt von der Anzahl Leserinnen und Leser ab, die uns was zu sagen haben.

Das kann bei einem Lunch mit unserem Chefredaktor Reto Vogt sein, bei einem Apéro in unserer Redaktion oder auch in einem virtuellen Meeting. Gleich bleibt aber bei jedem Format das Ziel: Uns weiter zu verbessern.