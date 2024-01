Wie lässt sich der Erfolg von Digitalstrategien und -projekten messen?

Bei jedem IT-Projekt gibt es eine Ziellinie, die früher oder später, aber im schlimmsten Fall auch gar nicht überschritten wird. Passiert letzteres, muss man nicht lange analysieren, um festzustellen: Ausser Spesen nichts gewesen. Aber was, wenn ein Projekt abgeschlossen wird – ob nun pünktlich oder mit Verspätung? Wie lässt sich in diesen Fällen objektiv und messbar feststellen, wie erfolgreich ein Projekt tatsächlich war?

Best Practices für IT-Projekte

Mit diesen Fragen hat sich Reiner Petzold auseinandergesetzt. Er hat für die Bundeskanzlei ein knapp 100 Seiten starkes Dokument erstellt, das Projektleiterinnen und Projektleitern Best Practices liefern soll, die ihnen bei der täglichen Arbeit helfen. Der OKR-Guide ist nicht öffentlich verfügbar, allerdings hat die Fachhochschule Nordwestschweiz ein Whitepaper dazu veröffentlicht ( PDF ), das auf die wichtigsten Punkte eingeht.

Im Kern geht das Papier auf zwei Methoden zur Erfolgsmessung und ihre Gemeinsamkeiten ein: einerseits Key Performance Indicators (KPI), andererseits Objectives & Key Results (OKR), die Unternehmen wie Digitec Galaxus, SBB und Zühlke einsetzen . Erfolgversprechend sei die "Koordination und Synchronisation" der beiden Methoden, um Herausforderungen wie Komplexität, Widerstände gegen Veränderung, Ressourcenmanagement oder kontinuierliche Anpassungen in den Griff zu kriegen.

Zwei Methoden im Zusammenspiel

Anschaulich zeigt das Whitepaper auch die Unterschiede zwischen KPI und OKR auf. Während erstere für die Messung des Outputs zuständig sind, messen OKR den Outcome, also das Ergebnis und nicht die Leistung. In der Theorie werden OKR regelmässig verfolgt und neu bewertet, während KPI nicht angepasst werden dürfen. Und: "KPI bieten einen Blick in die Vergangenheit, während OKR ein Blick in die Zukunft sind."

Sowohl KPI wie auch OKR würden dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, unter anderem "auf der Grundlage von Daten" und "um die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken". Beim ersten Grundsatzentscheid, ob ein Projekt überhaupt gestartet beziehungsweise eine Software gekauft werden soll, liege oft die Ursache für viele gescheiterte IT-Projekte. Das steht nicht im Whitepaper, sondern das hat der erfahrene IT-Projektleiter Markus Thüring in seiner Kolumne bei uns geschrieben

Zusammengefasst heisst es im Whitepaper, dass KPI dabei helfen, die Leistung zu überwachen und Probleme zu identifizieren; während OKR dabei unterstützen, Probleme zu lösen und Prozesse zu verbessern. In Kombination eignen sich die beiden Messmethoden für "Führung, bessere Steuerung und agile Prozesse".