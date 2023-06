Wie Microsoft und IBM: Auch Apple forscht in Zürich

Wie das Fachmagazin ' Macprime ' basierend auf einer mehrjährigen Recherche schreibt, forscht auch Apple in Zürich an mehreren Themen. Und dies seit vielen Jahren: Schon 2017 seien mehrere Doktoranden und Postdocs der ETH zu einem "Labor von Apple in der Schweiz gewechselt", heisst es dort. Im sogenannten "Zurich Vision Lab" widmet sich Apple unter anderem Machine Learning, Robotik und KI, so der Bericht.