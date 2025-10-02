Wie sich die ICT-Arbeitslosenzahlen im Finanzwesen entwickeln

Inventx ernennt Head of Cloud Services
Das Bündner Unternehmen will seine Hybrid-Cloud-Strategie für den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt weiterentwickeln. Diese Aufgabe übernimmt Torsten Böttjer.
