Wie sich die ICT-Arbeitslosenzahlen im Finanzwesen entwickeln

2. Oktober 2025 um 10:34
image
Foto: Claudio Schwarz / Unsplash

Die Arbeitslosenzahl steigt seit Anfang 2024 kontinuierlich. Ein Sprung wegen der Fusion von UBS und Credit Suisse ist aber nicht feststellbar.

Die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte steigt in der Schweiz seit Monaten an. Im August waren im Bereich Informatik knapp 4000 Personen als arbeitslos gemeldet. Im Jahresvergleich sind das 19,2% mehr als im August 2024. Kürzlich hat inside-it.ch die Augustzahlen für ICT-Personal auch nach den einzelnen Branchen aufgeschlüsselt.
