Wie sich Steuerämter die Digitalisierung zu Nutze machen

Für die Studie "Tax Disruption Report 2021/2022" hat PwC 27 Steuerbehörden weltweit inklusive Schweiz untersucht, mit Blick auf ihren Stand der Digitalisierung und die von ihnen verwendeten Technologien. "Die digitale Transformation der Steuerbehörden bedeutet, dass sie das von ihnen gesammelte Datenvolumen erheblich erweitern werden, sowie die Tiefe, Breite und Geschwindigkeit ihrer Analysefähigkeiten", lautet ein Fazit der Autoren. "Sie werden zunehmend Daten austauschen und Informationen aus Datenquellen von Dritten ableiten."

Im Schnitt würden global 10% des Budgets der jeweiligen Behörde in digitale Technologien investiert. An der Spitze liegen Singapur und Dänemark (je 26%) gefolgt von den USA (25%). Die Schweiz befindet sich bei den Ausgaben mit rund 16% im oberen Mittelfeld.

Am meisten setzen Steuerbehörden weltweit auf Applikationen und Interfaces, gefolgt von Data Science und Analytics Tools. Die grössten Zuwachsraten zwischen 2018 und 2019 verzeichneten Cloud Computing (+27%), KI (+38%) und Distributed Ledger Technology (+44%). Wobei letztere nur von wenigen Ämtern verwendet wird. So nutzt die brasilianische Steuerverwaltung die Blockchain-Technologie, um Informationen über Steuerzahler zu registrieren und zwischen kommunalen, bundesstaatlichen und föderalen Regierungsstellen auszutauschen.

Die Studie (PDF) beleuchtet verschiedenen Einsatzgebiete der technologischen Mittel in einzelnen Ländern. In den Niederlanden würde zum Beispiel eine Agile Law Execution Factory (ALEF) eingesetzt, so die Autoren. Diese Verwaltungsumgebung setze die Gesetzgebung in kodierte Regeln für die automatisierte Entscheidungsfindung um. Multidisziplinäre Teams aus Juristen, Steuerexperten und Informatikspezialisten würden die Gesetze zunächst in kleine Teile zerlegen und dann ihre rechtliche Bedeutung bestimmen. Anschliessend werde jeder Teil in einen Code übersetzt, der sowohl für Menschen als auch für Computer verständlich sei.