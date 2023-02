Wie viel die UBS in Technologie investiert

Die Schweizer Grossbank UBS hat am Dienstag, 31. Januar 2023, ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Insgesamt 60 Milli­arden US-Dollar seien an Kundengeldern zugeflossen, schreibt die Bank in einer Mitteilung zum Ergebnis. Verteilt über das gesamte Jahr sei damit ein Reingewinn von 7,6 Milliarden Dollar und eine Kernkapitalrendite von 17% erarbeitet worden.

Spannend wird der Geschäftsbericht vor allem dort, wo die UBS Zahlen zur IT nennt. So schreibt die Bank unter anderem, dass im Jahr 2022 rund 4 Milli­arden Dollar für "Technologie" ausgegeben worden seien. Durch solche Ausgaben habe das Unternehmen über das gesamte Fiskaljahr 200 Millionen Dollar gespart, die ebenfalls vollumfänglich in Technologie reinvestiert werden sollen. Zudem wurden auch über 600 veraltete Applikationen abgelöst oder stillgelegt.

Ebenfalls als Erfolg feierte man bei der Bank, dass über 18'000 Mitarbeitende auf die hauseigene Plattform " [email protected] " gewechselt sind. Ein Grossteil davon Entwickler. Bei der Speicherung von Daten setzt die UBS zu einem Drittel auf On-Premise-Lösungen und zu zwei Dritteln auf Cloud-Services. Diese wiederum sind in 60% Public Cloud und 40% Private Cloud aufgeteilt. Dass die UBS ihre Apps in die Microsoft-Cloud verlagern will, wurde 2018 bekannt. Medienberichten zufolge zahlt die Grossbank für eine Laufzeit von 5 Jahren einen Betrag von 3 Milliarden Dollar an Microsoft