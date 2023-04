Wieder einmal gute Geschäftszahlen von Temenos

Nun kann das Unternehmen, das zu den 30 grössten an der Schweizer Börse gehandelten Firmen zählt, wieder einmal gute Quartalszahlen präsentieren. Temenos hat im Startquartal 2023 den Umsatz um 3% auf 226,5 Millionen Dollar gesteigert. Das Geschäft mit Software-Lizenzen (+10%) und jenes mit Unterhalt wuchs (+3%), während die Service-Einnahmen um 13% schrumpften, wie Temenos mitteilt. Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg um 13% auf 67,2 Millionen Dollar. Bei den bereinigten Zahlen werden unter anderem Kosten für aktienbasierte Vergütungsprogramme herausgerechnet. Unter dem Strich wies Temenos einen bereinigten Gewinn von 0,69 Dollar je Aktie aus. Das sind 10% mehr als im Vorjahresquartal. Mit diesen Zahlen haben die Genfer die Erwartungen der Finanzgemeinde auf allen Ebenen übertroffen, am stärksten bei der Profitabilität. Selbst die optimistischsten Analysten hatten nicht mit einer solchen Gewinn- und Margensteigerung gerechnet. Für das laufende Jahr 2023 bestätigte Temenos seine Ziele. So rechnet das Westschweizer Unternehmen mit einem Wachstum der Software-Lizenzeinnahmen von mindestens 6%. Der EBIT soll 7% höher liegen als 2022 und der Gewinn pro Aktie mindestens um 6% steigen.