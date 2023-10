Will Schlieren den IT-Fachkräftemangel mit einem Praktikum kompensieren?

Die Schulinformatik der Stadt Schlieren ist aktuell unterbesetzt. Es sei "äusserst herausfordernd", qualifizierte IT-Fachpersonen zu finden, ist einer Mitteilung des Stadtrates zu entnehmen. Per 1. Januar 2024 werde deshalb ein Praktikumsplatz angeboten. "Mit dem neuen Praktikum soll sowohl für die Praktikantin bzw. den Praktikanten als auch für den Bereich Informatik ein Mehrwert erzielt werden."

"Auszubildende sind auf dem neusten technologischen Stand und bringen so neue Impulse in die Informatik ein. Das Team der Schulinformatik kann in der täglichen Arbeit und bei Projekten entlastet und unterstützt werden", heisst es weiter. Die auszubildende Person könne ihrerseits neben fachlichen Themen insbesondere auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit erlernen.

"Stellenmarkt gibt keine bezahlbaren ICT-Supporter her"

Laut einem Protokoll des Stadtrates sind in der Schulinformatik zurzeit nur 100 Stellenprozente besetzt. "Der Stellenmarkt gibt momentan keine bezahlbaren ICT-Supporter her und die personellen Ressourcen sind demnach kurzfristig durch Dienstleistungen Dritter zu beschaffen, um den Support sicherzustellen." Ein entsprechender Auftrag für einen "Springereinsatz" wurde bereits bis Ende Jahr an die Firma Comdat Datasystems erteilt.

Rahel Canonica, Ausbildungsverantwortliche bei der Stadt Schlieren, betont auf unsere Anfrage, die neue Praktikumsstelle werde nicht eine der derzeit vakanten IT-Stellen ersetzen. "Die Schulinformatik umfasst 300 Stellenprozente. Diese bleiben bestehen und werden durch die Praktikumsstelle um 100% erhöht auf 400%." Die Praktikumssdauer sei auf mindestens ein Jahr angelegt und maximal zwei Jahre beschränkt.

Kosten für Stelle betragen 30'000 Franken

Die Entlohnung erfolge aufgrund der Weisung des Personalamts des Kantons Zürich vom Oktober 2019. "Die Kosten für die Praktikumsstelle betragen ingesamt 30'000 Franken, inklusive allfälliger Prüfungsgebühren und Lehrmittel, und sind im Budget 2024 eingestellt", erklärt Canonica.

Barbara Jasch, Geschäftsführerin Zürcher Lehrbetriebsverband ICT, begrüsst gegenüber inside-it.ch die neue Stelle in Schlieren grundsätzlich. "Wir freuen uns über jeden Ausbildungsplatz." Allerdings müsse die Qualität der Ausbildung sichergestellt werden. "Hat diese Gemeinde zum Beispiel ein Softwareentwicklungsteam? Hat sie eine Fachperson, welche diesen Beruf ausbilden kann? Die Ausbildung muss in jedem Gefäss dieselbe sein wie bei der klassischen Lehre, also persönliche Betreuung, stufengerechte Projekte, Reflexion und Hinführen zum ausgebildeten Berufsfachmann oder -frau."

Ausbildungsqualität soll sichergestellt werden

"Den fachlichen Hintergrund, welcher ein Praktikant oder eine Praktikantin mitbringen soll, ist aktuell noch in Ausarbeitung", erklärt dazu Rahel Canonica. Gemäss Mitteilung hat der Stadtrat vor allem Schüler der Informatikmittelschule im Auge. Das Bildungsinstitut, aus dem die Person kommt, die das Praktikum machen kann, sei aber noch nicht definiert, führt Canonica aus. "Es werden demnächst Vergleiche durchgeführt." Zur Sicherstellung der Lernqualität sagt sie: "Die Praktikumsstelle ist dem Bereichsleiter ICT unterstellt." Weiter soll die professionelle Begleitung durch einen Praxisbildenden gewährleistet werden.

Schlieren beabsichtige, die Praktikumsstelle auch nach dem ersten Ablauf erneut zu besetzen. Weitere solche Stellen ausserhalb der Schulinformatik seien im IT-Bereich aber aktuell nicht geplant. Schlieren verfüge im Moment auch über keine Bildungsbewilligung für den Beruf Informatik und bilde keine IT-Lehrlinge aus, sagt Canonica.

Praktikumsstellen sind keine "Billiglösung"

Jasch erklärt, man biete hier der Gemeinde gerne Unterstützung an. "Es geht darum, den richtigen Ausbildungsplatz zu schaffen, welcher auch qualitativ gut ist und dem Praktikanten oder Lernenden eine gute Perspektive ermöglicht." Sie sehe solche Praktikumsstellen angesichts des Fachkräftemangels auch nicht als "billige Lösung" für fehlendes IT-Personal. "Das ist eine gute Investition in zukünftige Mitarbeitende."

Die öffentliche Verwaltung fahre auch die Lehrstellen hoch. "Doch ob das wirklich hilft, wage ich zu bezweifeln, da dann die eigentliche Wirtschaft wieder ausgebootet wird, da die Konditionen von öffentlichen Verwaltungen meist viel besser sind als die der Privatwirtschaft", so Jasch.