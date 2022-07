Windows soll nur noch alle drei Jahre ein grosses Update erhalten

Künftig soll es nur noch alle drei Jahre ein grosses Update für Windows geben. Dies sagten anonyme Quellen zum Magazin 'Windows Central', das in der Regel gut über das Geschehen bei Microsoft informiert ist. Demnach soll das grosse Update für Windows 11 erst 2024, also drei Jahre nach dessen Erscheinen, veröffentlicht werden. Wie diese neue Version heissen wird, sei noch nicht bekannt, heisst es vom Magazin.

Zugleich will man in Redmond in kürzeren Intervallen neue Funktionen ausrollen. Viermal im Jahr soll das Betriebssystem in grösseren Updates mit Neuerungen ausgestattet werden. Bislang musste man jeweils für grössere Funktionen bis im Herbst warten.