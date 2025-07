Windsurf wird an Cognition AI verkauft

Am Freitag, 11. Juli, wurde bekannt, dass Google den CEO des KI-Coding-Startups Windsurf sowie das Forschungsteam des Unternehmens abwerben konnte. Neben Varun Mohan und dem Fachpersonal erwarb der Suchriese auch einen "nicht exklusiven" Lizenzvertrag, der ihm für 2,4 Milliarden Dollar die Nutzung der Windsurf-Technologie ermöglicht.

Google erwarb zwar keine Anteile oder Kontrollrechte am KI-Startup, trotzdem blieb nach dem Abgang des CEOs und Gründers sowie des Forschungsteams nicht mehr viel übrig. Die Überreste wurden jetzt an das KI-Startup Cognition AI verkauft, wie beide Unternehmen jeweils in einer eigenen Mitteilung schreiben.

Die Übernahme umfasst das geistige Eigentum, die Produkte, die Marke und das ganze Geschäft von Windsurf. Das aufgekaufte Unternehmen werde seine Arbeit wie gewohnt fortsetzen, verspricht der neue Besitzer. In den kommenden Monaten soll die Technologie von Windsurf zudem in die Produkte von Cognition integriert werden.

Zu den finanziellen Konditionen der Übernahme wurden von beiden Unternehmen keine Angaben gemacht. Laut Cognition AI beträgt die Nutzerbasis von Windsurf über 350 Unternehmenskunden sowie Hunderttausende täglich aktive Nutzerinnen und Nutzer. Der jährlich wiederkehrende Umsatz soll aktuell bei 82 Millionen Dollar liegen und jedes Quartal stark wachsen.