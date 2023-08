Winrar-Lücke könnte Hunderte weitere Windows-Programme betreffen

Die Lücke könnte aber auch Auswirkungen auf alle anderen Programme haben, die eine ältere Version der Bibliotheken "unrar.dll" oder "unrar64.dll" verwenden. Dies erklärte der Entwickler Andreas Marx gegenüber 'Golem'. Er habe insgesamt über 400 Programme identifizieren können, die auf die Bibliothek von Rarlab zurückgreifen. "Das Ganze wird uns also sicherlich noch eine Weile begleiten", sagte Marx.

So korrigiert ein Update für den populären Datei-Manager "Total Commander" den Fehler explizit, berichtet 'Heise'. "Kritische Sicherheitslücke in unrar.dll (von Rarlab) behoben, auch als separater Download verfügbar", heisst es im dortigen Changelog. "Auch andere Tools wie Ultraedit/Ultracompare bringen die Bibliothek mit", so der Security-Experte Marx. Auch Antivirenprogramme, die den Umgang mit Rar-Archiven unterstützen, seien potenziell betroffen.