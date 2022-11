Winterthur holt sich externe ICT-Projekthilfe

Die Informatikdienste der Stadt Winterthur (IDW) haben mit einer öffentlichen Ausschreibung externe ICT-Projektleitungsressourcen gesucht. Damit wolle man Projektspitzen im Jahresverlauf abdecken, wenn die internen Ressourcen bereits ausgelastet seien, heisst es in der entsprechenden Publikation auf Simap.

Die IDW würden seit vielen Jahren mit externen Partnern zusammenarbeiten, auch im Bereich Projektmanagement, erklärt Markus Freuler, CIO der Stadt und Leiter der Informatikdienste, auf unsere Anfrage. Konkret gesucht wurden einerseits Projektleitungen für ICT-Infrastrukturprojekte sowie für die Beschaffung und Implementierung von Business-Applikationen. Andererseits wurden aber auch Mandate für Gesamtprojektleitungen im ICT- und Organisationsumfeld der Stadtverwaltung ausgeschrieben.

Nun wurden die Zuschläge an 3 Anbieter mit einem Volumen von insgesamt 10,4 Millionen Franken erteilt. Den Auftrag erhalten haben APP Unternehmensberatung (4 Millionen Franken), Ironforge Consulting (2,9 Millionen) und Amstein + Walthert Progress (3,4 Millionen). Insgesamt sind 8 Offerten eingegangen, wie der Publikation des Zuschlags zu entnehmen ist. Die Zuschlagsempfänger hätten entweder das günstigste Preisangebot oder ein sehr vorteilhaftes Preisangebot unter Berücksichtigung der Rabattstaffel nach Umsatzhöhe eingereicht. Zudem hätten sie bei den qualitativen Kriterien sowie bei den Angebotspräsentationen überzeugt, heisst es weiter.

Welche konkreten Projekte zukünftig den externen Partnern übergeben werden, werde sich in den nächsten Monaten zeigen, so CIO Freuler. In der Vergangenheit habe es sich beispielsweise um den Rollout der gesamten Client-Umgebung in der Stadt oder den Aufbau der IT-Service-Management-Suite gehandelt.