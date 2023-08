Wird KI mehr Jobs schaffen als vernichten?

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz werde "wahrscheinlich nicht" zu einer Vernichtung von Arbeitsplätzen führen, sondern eher Veränderungen in der Qualität von Jobs mit sich bringen, heisst es in einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Zu Verbesserungen soll es insbesondere im Hinblick auf Arbeitsintensität und Autonomie kommen.

Der Studie zufolge werden Frauen stärker vom KI-Einsatz betroffen sein als Männer. Zudem werden in Ländern mit höherem Einkommen deutlich stärkere Auswirkungen erwartet als in solchen mit geringerem Verdienst.

KI werde es "eher erlauben, Tätigkeiten zu ergänzen, als sie zu ersetzen". Dem Papier zufolge dürfte bei Bürotätigkeiten etwa ein Viertel der Aufgaben vom Einsatz Künstlicher Intelligenz betroffen sein, bei Führungskräften und Technikern wird von einem eher geringen Einsatz ausgegangen.

Unterschiede zwischen arm und reich

Ausserdem ergäben sich erhebliche Unterschiede zwischen Ländern mit höheren Einkommen und Staaten mit niedrigeren Einkommen: In reicheren Ländern sollen etwa 5,5% der Arbeitsplätze vom Einsatz von KI betroffen sein, in ärmeren hingegen nur 0,4%.

Der Anteil der von KI betroffenen Arbeit werde bei Frauen mehr als doppelt so hoch sein wie bei Männern, was auch auf einen hohen Frauenanteil in Bürojobs zurückzuführen sei.

Umsetzung immer schneller

In einer weiteren Studie von IBM wurde zudem festgestellt, dass das Tempo, mit dem KI-Tools in der Arbeitswelt eingeführt werden, immer schneller wird. Doch auch die Forschenden von Big Blue schlussfolgern, dass die Technologie eher dazu geeignet ist, die Arbeit von Menschen zu ergänzen, als ihre Aufgaben zu automatisieren und sie damit zu ersetzen.

In den nächsten 3 Jahren müssten 40% der Beschäftigten weltweit umgeschult werden, weil ihr Arbeitgeber mehr KI einsetzt, schätzt das Forschungsteam. Dieser Wandel werde sich auf die ganze Arbeitswelt auswirken, vor allem aber auf jüngere Berufseinsteiger.

Die von IBM befragten Führungskräfte gehen davon aus, dass Kundenservice und Marketing am stärksten von Automatisierung betroffen sind. Die meisten Beschäftigten würden dann jedoch in neu gestalteten Jobs arbeiten, bei denen sie dann KI einsetzen müssen.

Immer wichtiger werden dadurch menschliche Fähigkeiten wie Kommunikation, Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit. Eher weniger wichtig werden Mint-Kenntnisse, die je länger je mehr an Bedeutung verlieren, heisst es von IBM.