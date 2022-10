Wisekey erwartet steigenden Umsatz

Wisekey versucht, gute Nachrichten zu verbreiten. Man erwarte für das laufende Finanzjahr 2022 einen Umsatz von rund 24,5 Millionen Dollar, teilt das börsenkotierte Schweizer Unternehmen mit, 10% mehr als im vergangenen Jahr. Dies obwohl Wisekey das Ende 2020 übernommene deutsche KI-Unternehmen Arago in diesem Frühling wieder verkauft hat.

Wisekey ist als Security-Spezialist vor allem im IoT-Umfeld tätig und entwirft für diesen Bereich eigene Security-Chips. "Wir sehen weiterhin eine solide Nachfrage für unsere Cybersecurity- und IoT-Technologien", erklärt Carlos Moreira, der Gründer und CEO von Wisekey. Man erwarte vor allem gute Geschäfte im IoT-Bereich, so Moreira weiter, mit einem Umsatzanstieg um 35%. Sein Unternehmen habe in diesem Bereich einen Auftragsbestand von 37 Millionen Dollar. Diese Aufträge würden in den nächsten 48 Monaten erfüllt werden. Ausserdem sehe man Geschäftsmöglichkeiten mit einem Volumen von weiteren 100 Millionen Dollar in der Pipeline.

Wisekey braucht dringend gute Nachrichten, um die Stimmung unter seinen Aktionären aufzuhellen. Der Kurs der Wisekey-Aktien ist seit Anfang 2022 um rund 80% gesunken.