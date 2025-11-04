Wisekey soll für die Schweizer Armee quantensichere Satelliten entwickeln

Die Schweizer Armee arbeitet bereits seit 2022 mit dem Genfer Unternehmen Wisekey zusammen, um besonders sichere Kommunikationstechnologien zu entwickeln. Dazu gehört unter anderem ein speziell gehärtetes Handy . Laut Wisekey wurden seit 2022 auch Forschung und Entwicklung im Bereich Kleinsatelliten betrieben sowie Missionstests durchgeführt, unter anderem in den Bereichen "Internet of Battlefield Things" (IoBT) und "Low Earth Orbit IoT", sprich einem auf Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn basierenden IoT-Netzwerk.

Nun sei die Zusammenarbeit mit der Armee noch weiter intensiviert worden, teilt Wisekey mit. Das Ziel ist sei es, ein Zero-Trust-Netzwerk im Orbit mit durchgehender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu entwickeln, das auch vor einer Entschlüsselung durch zukünftige Quantencomputer gefeit sein soll. Diese sogenannte "Quantensicherheit" solle durch eine Integration von post-quantenfähigen Chips der Wisekey-Tochter Sealsq sowie der Schweizer Root-of-Trust-Technologie von Wisekey in die IoT-Satelliten erreicht werden.

Gesamtkonzept Weltall

Die Schweizer Armee hat schon vor einigen Jahren begonnen, das Weltall in seine Überlegungen für zukünftige Verteidigungsstrategien und -Technologien mit einzubeziehen. Anfang Oktober hat der Bundesrat eine sehr weitgehende "Gesamtkonzeption Weltraum" der Armee abgesegnet. Dazu gehören neben einer sicheren, satellitengestützten Kommunikation auch weitere Fähigkeiten, die bis Mitte der 2030er-Jahre vorhanden sein sollen.

Beispielsweise will die Armee wissen, was genau im erdnahen Weltall passiert und von dort aus Truppenbewegungen und das Wetter beobachten sowie präzise Navigationsdaten bereitstellen können. Zudem sollen Massnahmen entwickelt werden, um die Truppe vor weltraumgestützter Aufklärung zu schützen und gegnerische weltraumgestützte Systeme st ören und einschränken zu können.