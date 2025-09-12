Wo sich der Einsatz von KI in KMU heute schon lohnt

Der Einsatz von KI in kleinen und mittelständischen Unternehmen lohnt sich bereits heute – vor allem dort, wo sie Prozesse beschleunigt und Routinen übernimmt. Viele Anwendungen sind inzwischen Standard: In Office-Programmen schlagen Assistenten Formulierungen vor, Übersetzungen entstehen innert Sekunden, Dokumente werden blitzschnell analysiert und Meetings automatisch protokolliert. Selbst in der Softwareentwicklung beschleunigen KI-Copilots den Entwicklungsprozess.

Doch die entscheidende Frage lautet, wie KI als Werkzeug dazu beitragen kann, die zentralen Unternehmensziele besser zu erreichen - etwa durch treuere Kunden, zufriedenere Mitarbeitende, höhere Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum.

Vom Alltagshelfer zum Erfolgsfaktor

"Wir beobachten, dass KI längst im Alltag angekommen ist: Übersetzungen, Textvorschläge oder Bildgenerierung sind keine Spielereien mehr, sondern praktische Alltagshilfen, die täglich genutzt werden. Teils, weil sie standardmässig mit Software geliefert werden, teils, weil Mitarbeitende sie eigeninitiativ oder informell einsetzen", sagt Daniel Gvozdenac, CEO des Zürcher IT-Dienstleisters N47.

Studien legen nahe, dass diese Anwendungen zwar weit verbreitet sind, bislang aber nur selten tiefer in Geschäftsprozesse vordringen. "Die spannende Frage lautet daher, wie wir KI technisch in die Abläufe bringen, so dass sie echten Mehrwert schaffen und Wachstum ermöglichen", meint Gvozdenac.

Grenzen in der Praxis

Insbesondere bei der Wertschöpfung stossen viele Firmen an Grenzen. Einerseits sind nicht alle KI-Tools wirklich Enterprise-fähig, denn es fehlt an einer unternehmensweiten Integrierbarkeit und Datenschutz. Sicherheitsfragen sind oft unbeantwortet. Andererseits fehlt es vielen KMU an Strukturen, Datenqualität und internen Kompetenzen. "Viele Unternehmen sind schlicht noch nicht KI­ready. Es braucht vorbereitete Daten, passende Prozesse und Mitarbeitende, die mit der Technologie umgehen können", sagt Jeremy Haas, Co-Founder und Techlead bei N47.

Autor Friedrich von Scanzoni ist Executive Advisor von N47. Foto: zVg

Die eigentliche Transformation beginnt erst dort, wo KI nicht nur Routineaufgaben übernimmt, sondern ganze Abläufe verändert. Viele KMU haben zwar Interesse, doch nur ein kleiner Teil schafft den Sprung von Pilotprojekten in den produktiven Einsatz. "Die Kunst liegt darin, sie in die traditionellen Abläufe einzubetten, die eng mit den Kunden, Mitarbeitenden und den vorhandenen Geschäftsdaten verbunden sind. Wer hier vorschnell handelt, riskiert Kontrollverlust. Wer es richtig macht, gewinnt Effizienz und neue Erkenntnisse", sagt Haas.

Erfolgsversprechende Praxisbeispiele

HR: KI unterstützt im Personalbereich, von der Formulierung von Stellenanzeigen über die Vorselektion von Bewerbungen bis hin zur Kampagnensteuerung im Recruiting.

Buchhaltung: Rechnungen und Belege werden automatisch ausgelesen, relevante Daten erkannt und Buchungsvorschläge erstellt. Das reduziert manuellen Aufwand und Fehler.

Logistik: KI optimiert beispielsweise Routenplanung und Auslastung. So kommen Lieferungen schneller und mit weniger Leerfahrten ans Ziel.

Banken: Im Finanzsektor übernehmen Chatbots mit eigens trainierten, datensicheren Sprachmodellen den First-Level-Support und beantworten Standardanfragen von Kunden.

Versicherungen: Versicherer setzen KI-gestützte Systeme zur Betrugserkennung ein. Verdächtige Muster in Schadensmeldungen werden automatisch identifiziert und Mitarbeitende erhalten konkrete Hinweise zur weiteren Prüfung.

Erfolgreiche Firmen starten bewusst klein. Erst werden Anwendungsfälle definiert, dann die Datenlage geprüft, erst danach folgt die Umsetzung. Viele KI-Initiativen scheitern am Übergang von der Idee in den Betrieb. Gründe sind Mängel bei der Datenqualität, dem fehlenden Know-how oder die Absenz einer klaren Strategie. "Viele Ideen scheitern, weil Erwartungen zu hoch sind oder die Daten nicht genügen. Wer hingegen pragmatisch startet, kann schnelle Lerneffekte und Erfolge erzielen", sagt Haas.

Jetzt starten und Erfahrung sammeln

KI ist für Schweizer KMU längst mehr als ein Schlagwort. Im Alltag sind viele Anwendungen Standard, die Integration in wertschöpfende Prozesse steht aber noch am Anfang.

Erfahrungen aus anderen Märkten zeigen, dass gerade in den Kernprozessen die grössten Produktivitätsgewinne möglich sind. "Wichtig ist, jetzt zu starten und Erfahrungen zu sammeln. Wer wartet, riskiert, dass andere den Vorsprung ausbauen", fasst Gvozdenac zusammen.

Interessenbindung: Der Artikel wird im Rahmen der Medienpartnerschaft zwischen Inside IT und dem Digital Business Transformation Forum publiziert.