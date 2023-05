Wohin führt uns die Zukunft?

Marcel Aberle ist TEDx Speaker, Trend- und Zukunftsforscher aus Österreich, wird die Teilnehmer mit einer Megatrend Map auf eine Reise durch aktuelle und zukünftige Entwicklungen mitnehmen. Er beleuchtet, welche Innovationen und Technologien in den kommenden Jahren unseren Alltag prägen werden und wie wir uns darauf einstellen können. ist TEDx Speaker, Trend- und Zukunftsforscher aus Österreich, wird die Teilnehmer mit einer Megatrend Map auf eine Reise durch aktuelle und zukünftige Entwicklungen mitnehmen. Er beleuchtet, welche Innovationen und Technologien in den kommenden Jahren unseren Alltag prägen werden und wie wir uns darauf einstellen können. Hier geht es zum Video.

Sophie Lamparter, Top 100 Digital Shaper Switzerland und erfolgreiche Start-Up Investorin, erklärt, warum es wichtig ist, schon in der Frühphase in Start-Ups zu investieren. Sie wird aus San Francisco anreisen und ihre Erfahrungen live teilen. Sie gibt wertvolle Einblicke in die Welt der Start-Up Finanzierung und zeigt, wie innovative Ideen und klimafreundliche Geschäftsmodelle unterstützt und gefördert werden können. Hier geht es zum Video.

Damir Bogdan ist Quantum Translator. Er ist bekannt aus vielen Vorträgen und Fernsehauftritten (z. Bsp. SRF Einstein). Als CEO des Quantum Basel wird er uns die Welt des Quantum Computings näherbringen. Auf einfache Weise zeigt er auf, was eine solch bahnbrechende Technologie mit sich bringt und wie es das Umfeld und unseren Alltag in naher Zukunft komplett verändern wird. Hier geht es zum Video.

Matthias Frey wird direkt über eine Liveschaltung aus Tokio als Experte für Halbleiter, Blockchain und AI-Hardware über die Zukunft künstlicher Intelligenz in der Hosentasche sprechen. Er beleuchtet, wie Halbleitertechnologien und AI-Hardware unsere Interaktion mit diesen Technologien verändern wird. Hier geht es zum Video.

Sarah Küng , Expertin für Recruiting im digitalen Zeitalter, widmet sich der Zukunft der Talentakquise und des Talentmanagements. Sie wird aufzeigen, wie Unternehmen Talente finden und fördern können, um in einer sich ständig wandelnden Welt erfolgreich zu bleiben.

Prof. Dr. Lukas Zahner gibt als Health-Coach Einblicke in die digitale Gesundheitsförderung und zeigt auf, was die Auswirkungen des technologischen Wandels auf den Menschen sind. Hier geht es zum Video.

Frank Hasler, Experte für Extended Reality, stellt den Einsatz von erweiterter Realität (Extended Reality) vor. Er zeigt, wie diese Technologie neue Dimensionen erschliesst und eine Verbindung zwischen virtueller und physischer Welt herstellt. Hier geht es zum Video.