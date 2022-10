Woonig übernimmt Zürcher Unternehmen Scantick

Das Ostschweizer Startup Woonig akquiriert per 1. Oktober 2022 Scantick mit seiner gleichnamigen Ticketlösung. Woonig bietet Lösungen für das Immobilienmanagement und wolle mit der Übernahme seine Marktposition und sein Angebot ausbauen, heisst es in einer Mitteilung. Dazu gerhöre beispielsweise ein "Low-Power-Display", über das Vermieter künftig Meldungen in ihren Liegenschaften anzeigen können, schreibt die IT-Firma weiter.

"Wir freuen uns, mit der Übernahme von Scantick, unseren Kunden und Interessenten ein erweitertes Produkt- und Leistungsangebot zur Verfügung stellen zu können", sagt Erich Linus Brichler, Gründer und CEO von Woonig.

Die Zürcher Firma Scantick ist in den Branchen Immobilienverwaltung, Sanitär-, Gewerbe- und Produktionsbetriebe tätig. Das Unternehmen bietet eigenen Angaben zufolge eine Plattform, über die Probleme, Störungen und Wartungsaufgaben von Gebäuden gemanagt und koordiniert werden können.