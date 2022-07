Workday wirbt SAP-Veteran als neuen DACH-Chef an

Christopher Knörr ist seit Anfang Juli 2022 Group Vice President für die DACH-Region bei Workday. In dieser Funktion wird er die Umsetzung der Geschäftsstrategie für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantworten. Er soll zusammen mit seinem Führungsteam, das aus Uta Ernst-Diarra, Managing Director Deutschland, und Frédéric Alran, Managing Director für Österreich und die Schweiz besteht, die Wachstumsziele in der Region realisieren, heisst es von Workday.

"Um unsere Position weiter auszubauen und unser Wachstum zu beschleunigen, wollen wir in neue Talente investieren und unser Partner-Ökosystem zügig in der Region erweitern", sagt Knörr zu seiner Ernennung. Der Manager ist seit fast 25 Jahren im ERP-Markt für den Mittelstand und Grossunternehmen tätig. Zuletzt war er Geschäftsleitungsmitglied bei SAP, wo er insgesamt 16 Jahre gearbeitet hat. Knörr besitzt einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim.